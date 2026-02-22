22 Fevral 2026
AZ

Dünya çempionu Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubuna keçmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 Fevral 2026 06:14
307
Dünya çempionu Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubuna keçmək istəyir

“Ayntraxt Frankfurt”un yarımmüdafiəçisi Mario Getze Kriştianu Ronaldu ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunda oynamaq istəyir.

İdman.Biz bildirir ki, Getze 2014-cü ildə Almaniya millisinin heyətində dünya çempioni olub. O, final oyununda Argentinanın qapısına vurulan yeganə qolun müəllifidir.

“Əgər seçimim olsaydı, “Əl-Nəsr”ə gedərdim, çünki Kriştianu Ronaldu orada oynayır. Amma təbii ki, məsələ yalnız bir konkret klubda deyil: yarışın özü və hadisələrin necə inkişaf etməsi də vacibdir, xüsusən də gənc oyunçular üçün”, - deyə Getze bildirib.

Bu mövsüm Getze klubun heyətində bütün yarışlarda 25 oyun keçirib və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun komanda ilə müqaviləsi 2026-cı ilin iyun ayına qədərdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ Holandın transferi üçün hərəkətə keçib
15:57
Futbol

PSJ Holandın transferi üçün hərəkətə keçib

Bu keçid Usman Dembelenin komandadakı gələcəyindən asılı deyil
“Real”ın üçlü transfer planı: Madrid klubu keçmiş futbolçularını geri qaytarır
15:42
Futbol

“Real”ın üçlü transfer planı: Madrid klubu keçmiş futbolçularını geri qaytarır

“Kral klubu” Niko Pas, Hakobo Ramon və Çema Andres üçün geri alma hüququndan istifadə edəcək
İtaliyalı hakim “Nyukasl” - “Qarabağ” matçına təyin edildi
14:47
Futbol

İtaliyalı hakim “Nyukasl” - “Qarabağ” matçına təyin edildi

Çempionlar Liqasının cavab oyununu Davide Massa idarə edəcək
La Liqa “Osasuna” azarkeşlərinin Vinisiusa ölüm arzulaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
13:00
Futbol

La Liqa “Osasuna” azarkeşlərinin Vinisiusa ölüm arzulaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Braziliyalı ulduza qarşı təhqiramiz ifadələr işlədən tərəfdarları cəza gözləyir
Mark Qehi “Mançester Siti”dəki uğurlu startı barədə: “Oyunumu tamamilə dəyişməli olmuşam”
12:38
Futbol

Mark Qehi “Mançester Siti”dəki uğurlu startı barədə: “Oyunumu tamamilə dəyişməli olmuşam”

İngiltərəli müdafiəçi Pep Qvardiolanın sisteminə uyğunlaşmaq üçün hər gün yeni şeylər öyrəndiyini bildirib
Harri Keynin “Barselona”ya transferi gündəmdədir
11:05
Futbol

Harri Keynin “Barselona”ya transferi gündəmdədir

“Barselona” prezidentliyinə namizədi Xavi Vilajoana ingiltərəli hücumçunun klubun oyun üslubuna tam uyğund olduğunu açıqlayıb
Messi mövsümə darmadağınla başladı: “İnter Mayami” “Los-Anceles”ə məğlub oldu
10:33
Futbol

Messi mövsümə darmadağınla başladı: “İnter Mayami” “Los-Anceles”ə məğlub oldu

Argentinalı ulduz 90 dəqiqə meydanda olsa da, komandasını məğlubiyyətdən xilas edə bilməyib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir