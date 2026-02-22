22 Fevral 2026
AZ

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 Fevral 2026 00:45
71
“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior İngiltərə Premyer Liqasının 27-ci turunda “Börnli” ilə oyunun nəticəsini dəyərləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, matç 1:1 hesabı ilə bitib.

“Fofananın qırmızı vərəqəsi? Bu, onun günahı deyil; hər şey bütün komandanın oyunu ilə bağlıdır. İlk qolumuzu vurduğumuz andan etibarən oyuna nəzarət etdiyimiz zaman itilik çatışmırdı. Oyunumuzda daha çox itilik görmək istərdim ki, hücumlarımız bir-birinin ardınca dalğa şəklində inkişaf etsin. Topla çox ehtiyatlı idik. Bir komandanın yalnız bir qol üstünlüyü olduqda, hər şey baş verə bilər.

Qəfildən qırmızı kart göstərilir və 10 nəfər qalırsınız. Onların əsas silahının Uord-Prausun standart zərbələri olduğunu bilirdik. On nəfərlə qol vurmağın yeganə yolu bu olduğundan aqressiv oynadıq. Amma yenə də işi bitirə bilmədik.

Düşünürəm ki, ən məyusedici şey son iki ev oyunudur. Biz irəlidə idik və bu oyunlara nəzarət edirdik, amma heç birində qalib gələ bilmədik - ən məyusedicisi də budur. Günah heç bir oyunçuda deyil”, - Rosenior London klubunun rəsmi saytında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti
00:06
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti - VİDEO

“Qalatasaray” 23 oyundan 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub
21 Fevral 23:51
Dünya futbolu

La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

“Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar
21 Fevral 23:43
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” 60 xalla Almaniyanın yüksək divizionunda liderlik edir
Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər
21 Fevral 23:23
Dünya futbolu

Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər

"Atletiko Madrid" və "Yuventus" da hücumçu ilə maraqlanır
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Osasuna” azarkeşləri “Real Madrid”lə matçdan əvvəl Vinisiusu fitə basıblar
21 Fevral 22:47
Dünya futbolu

“Osasuna” azarkeşləri “Real Madrid”lə matçdan əvvəl Vinisiusu fitə basıblar

Azarkeşlərin fitə basması oyun ərzində braziliyalı topu qəbul edərkən də davam edib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir