“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior İngiltərə Premyer Liqasının 27-ci turunda “Börnli” ilə oyunun nəticəsini dəyərləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 1:1 hesabı ilə bitib.
“Fofananın qırmızı vərəqəsi? Bu, onun günahı deyil; hər şey bütün komandanın oyunu ilə bağlıdır. İlk qolumuzu vurduğumuz andan etibarən oyuna nəzarət etdiyimiz zaman itilik çatışmırdı. Oyunumuzda daha çox itilik görmək istərdim ki, hücumlarımız bir-birinin ardınca dalğa şəklində inkişaf etsin. Topla çox ehtiyatlı idik. Bir komandanın yalnız bir qol üstünlüyü olduqda, hər şey baş verə bilər.
Qəfildən qırmızı kart göstərilir və 10 nəfər qalırsınız. Onların əsas silahının Uord-Prausun standart zərbələri olduğunu bilirdik. On nəfərlə qol vurmağın yeganə yolu bu olduğundan aqressiv oynadıq. Amma yenə də işi bitirə bilmədik.
Düşünürəm ki, ən məyusedici şey son iki ev oyunudur. Biz irəlidə idik və bu oyunlara nəzarət edirdik, amma heç birində qalib gələ bilmədik - ən məyusedicisi də budur. Günah heç bir oyunçuda deyil”, - Rosenior London klubunun rəsmi saytında bildirib.