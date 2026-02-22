Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti - VİDEO

Türkiyə Superliqasının 23-cü turunun üç oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 13-cü yerdə qərarlaşmış “Konyaspor” doğma meydançada lider “Qalatasaray”ı qəbul edib.
Matç 2:0 hesabı ilə Konya klubunun xeyrinə qurtarıb.
Hesabı 75-ci dəqiqədə Adil Demirbağ açıb. 81-ci dəqiqədə Blaj Kramer ikinci qolu vurub.
Turun digər oyununda “Eyüpspor” öz meydançasında “Gənclərbirliyi”nə məğlub olub – 0:1.
“Alanyaspor” da doğma meydança amilindən istifadə edə bilməyib. Klub 1:2 hesabı ilə “İstanbul Başakşehir”ə boyun əyib.
“Qalatasaray” 23 oyundan 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Fənərbağça” 22 oyundan 52 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb.