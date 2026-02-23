23 Fevral 2026
AZ

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
23 Fevral 2026 02:15
368
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya La Liqasının 25-ci turu çərçivəsində keçirilən “Vilyarreal” - “Valensiya” qarşılaşması meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. “Keramika” stadionunda baş tutan matçda meydan sahibləri 2:1 hesablı geridönüşə imza atıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda hesabı 27-ci dəqiqədə qonaqlar açıblar. Lardji Ramazani penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək “Valensiya”nı önə keçirib. Lakin bu üstünlük cəmi dörd dəqiqə çəkib. 31-ci dəqiqədə Santyaqo Komesanya hesaba tarazlıq gətirib. İlk hissəyə əlavə olunmuş vaxtda isə Pap Qeye 11 metrlik cərimə zərbəsindən fərqlənərək komandasını irəli çıxarıb.

İkinci hissədə hesab dəyişməyib və “Vilyarreal” vacib üç xalı aktivinə yazdırıb. Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 51-ə çatdıran meydan sahibləri turnir cədvəlində üçüncü pilləyə qalxıblar. 26 xalı olan “Valensiya” isə 15-ci sırada qərarlaşıb.

Növbəti turda “Vilyarreal” fevralın 28-də səfərdə lider “Barselona”nın qonağı olacaq. “Valensiya” isə bir gün sonra “Osasuna” ilə qarşılaşacaq.

21:50

İspaniyanın La Liqasında çıxış edən "Barselona" 25-ci turda doğma meydanda "Levante"ni 3:0 hesabı ilə məğlub edərək turnir cədvəlinin zirvəsinə qalxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada qolları Mark Bernal, Frenki de Yonq və Fermin Lopes vurublar. Kataloniya təmsilçisi bununla bütün turnirlərdə iki oyundur davam edən məğlubiyyət seriyasına son qoyub.

"Barselona" xallarının sayını 61-ə çatdıraraq La Liqada liderliyə yüksəlib və 60 xalı olan "Real"ı geridə qoyub.

"Levante" isə ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb. 18 xalla 19-cu pillədə qərarlaşan komandanın vəziyyəti daha da çətinləşib.

20:01

İspaniya La Liqasının 25-ci turu çərçivəsində "Sevilya" səfərdə "Xetafe"nin qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşma qonaq komandanın minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun taleyini həll edən yeganə qolu 64-cü dəqiqədə Cibril Sou vurub. Meydan sahibləri matçın böyük hissəsini azlıqda keçirməli olublar. Belə ki, 26-cı dəqiqədə Cene birbaşa qırmızı vərəqə alaraq komandasını çətin vəziyyətdə qoyub.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 29-a çatdıran "Sevilya" turnir cədvəlində 11-ci pilləyə yüksəlib. Eyni xala malik olan "Xetafe" isə 12-ci sıraya geriləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arne Slot “Liverpul”un qələbəsindən narazı qaldı
05:13
Futbol

Arne Slot “Liverpul”un qələbəsindən narazı qaldı

Mersisaydlılar “Nottingem Forest” səddini 90+7-ci dəqiqədə keçiblər
Mourinyonun “Real” xəyalı puç oldu
04:22
Futbol

Mourinyonun “Real” xəyalı puç oldu

İrqçilik qalmaqalı portuqaliyalı mütəxəssisin Madridə yolunu bağlayıb
“Qalatasaray”ın Çempionlar Liqası kabusu: Avropa qələbələrindən sonra xal itkiləri
03:59
Futbol

“Qalatasaray”ın Çempionlar Liqası kabusu: Avropa qələbələrindən sonra xal itkiləri

İstanbul klubu qitənin nüfuzlu turnirində qazandığı uğurları daxili çempionatda davam etdirə bilmir
“Paris”də gözlənilməz ayrılıq
03:26
Futbol

“Paris”də gözlənilməz ayrılıq

Komandanı yüksək liqaya çıxaran Stefan Jiyi uğursuz nəticələrin qurbanı olub
Türk futbolunda tarixi rekord: yeddi dəqiqəyə dörd qol - VİDEO
02:51
Futbol

Türk futbolunda tarixi rekord: yeddi dəqiqəyə dörd qol - VİDEO

“Karşıyaka” rəqibini 10 cavabsız qolla darmadağın edib
Hans-Diter Flik: “Liderliyi bərpa etmək çox vacib idi”
02:32
Futbol

Hans-Diter Flik: “Liderliyi bərpa etmək çox vacib idi”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Levante” üzərindəki qələbəni şərh edib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı