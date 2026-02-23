La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya La Liqasının 25-ci turu çərçivəsində keçirilən “Vilyarreal” - “Valensiya” qarşılaşması meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. “Keramika” stadionunda baş tutan matçda meydan sahibləri 2:1 hesablı geridönüşə imza atıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda hesabı 27-ci dəqiqədə qonaqlar açıblar. Lardji Ramazani penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək “Valensiya”nı önə keçirib. Lakin bu üstünlük cəmi dörd dəqiqə çəkib. 31-ci dəqiqədə Santyaqo Komesanya hesaba tarazlıq gətirib. İlk hissəyə əlavə olunmuş vaxtda isə Pap Qeye 11 metrlik cərimə zərbəsindən fərqlənərək komandasını irəli çıxarıb.
İkinci hissədə hesab dəyişməyib və “Vilyarreal” vacib üç xalı aktivinə yazdırıb. Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 51-ə çatdıran meydan sahibləri turnir cədvəlində üçüncü pilləyə qalxıblar. 26 xalı olan “Valensiya” isə 15-ci sırada qərarlaşıb.
Növbəti turda “Vilyarreal” fevralın 28-də səfərdə lider “Barselona”nın qonağı olacaq. “Valensiya” isə bir gün sonra “Osasuna” ilə qarşılaşacaq.
21:50
İspaniyanın La Liqasında çıxış edən "Barselona" 25-ci turda doğma meydanda "Levante"ni 3:0 hesabı ilə məğlub edərək turnir cədvəlinin zirvəsinə qalxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada qolları Mark Bernal, Frenki de Yonq və Fermin Lopes vurublar. Kataloniya təmsilçisi bununla bütün turnirlərdə iki oyundur davam edən məğlubiyyət seriyasına son qoyub.
"Barselona" xallarının sayını 61-ə çatdıraraq La Liqada liderliyə yüksəlib və 60 xalı olan "Real"ı geridə qoyub.
"Levante" isə ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb. 18 xalla 19-cu pillədə qərarlaşan komandanın vəziyyəti daha da çətinləşib.
20:01
İspaniya La Liqasının 25-ci turu çərçivəsində "Sevilya" səfərdə "Xetafe"nin qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşma qonaq komandanın minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun taleyini həll edən yeganə qolu 64-cü dəqiqədə Cibril Sou vurub. Meydan sahibləri matçın böyük hissəsini azlıqda keçirməli olublar. Belə ki, 26-cı dəqiqədə Cene birbaşa qırmızı vərəqə alaraq komandasını çətin vəziyyətdə qoyub.
Bu qələbədən sonra xallarının sayını 29-a çatdıran "Sevilya" turnir cədvəlində 11-ci pilləyə yüksəlib. Eyni xala malik olan "Xetafe" isə 12-ci sıraya geriləyib.