Bundesliqa: “Ştutqart” - “Haydenhaym” oyununda altı qol - YENİLƏNİB - VİDEO

Almaniya Bundesliqasının 23-cü turu çərçivəsində keçirilən “Haydenhaym” - “Ştutqart” matçı dramatik mübarizəyə səhnə olub. Qarşılaşma tərəflərin hər birinin üç dəfə fərqlənməsi ilə - 3:3 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, meydan sahiblərinin heyətində Eren Dinkçi, Aridjon İbrahimoviç və Sirlord Konte qollara imza atıblar. “Ştutqart”ın cavab qollarını isə Kris Fürix, Maksimilian Mittelştedt və Deniz Undav rəqib qapısından keçirib.
Bu nəticədən sonra “Ştutqart” 43 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində dördüncü pillədə qərarlaşıb. Çempionatda 10 matçdır qələbəyə həsrət qalan “Haydenhaym” isə 14 xalla sonuncu – 18-ci yerdədir.
00:05
Almaniya Bundesliqasının 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Sankt-Pauli” doğma meydanda “Verder”i qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sankt-Pauli”yə qələbə qazandıran qollara Hauke Val və Coel Çima Fujita imza atıblar. Qonaqların heyətində isə yalnız Yovan Miloşeviç fərqlənə bilib.
Bu qələbədən sonra xallarının sayını 20-yə çatdıran hamburqlular turnir cədvəlində 16-cı pilləyə yüksəliblər. 19 xalı olan “Verder” isə 17-ci sıraya geriləyərək autsayderlər zonasına düşüb.
Heşteqlər: Sankt-Pauli, Verder, Bundesliqa, Almaniya, Futbol, Hauke Val, Coel Çima Fudzita, Yovan Miloşeviç
20:51
Almaniya Bundesliqasının 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Frayburq” öz meydanında “Münhenqladbax”ı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hesab 38-ci dəqiqədə açılıb. “Frayburq”un müdafiəçisi Mattias Ginter komandasını önə keçirib. 74-cü dəqiqədə isə İqor Matanoviç hesabı 2:0-a çatdıraraq fərqi artırıb. Qonaqların yeganə cavab qoluna 85-ci dəqiqədə Haris Tabakoviç imza atsa da, bu, məğlubiyyətdən qaçmaq üçün kifayət etməyib.
Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 33-ə çatdıran “Frayburq” turnir cədvəlində yeddinci pillədə qərarlaşıb. Uğursuz seriyasını davam etdirən “Münhenqladbax” isə 22 xalla 14-cü sırada yer alıb.