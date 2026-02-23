23 Fevral 2026
Seriya A: “Roma”dan inamlı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İtaliya A Seriyasının 26-cı turu çərçivəsində keçirilən matçda “Roma” doğma meydanda “Kremoneze”ni qəbul edib. “Olimpiko” stadionunda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:0 hesablı parlaq qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda bütün qollar ikinci hissədə vurulub. 59-cu dəqiqədə Brayan Kristante hesabı açıb. 77-ci dəqiqədə Evan Ndika fərqi ikiyə çatdırıb. Matçın son nöqtəsini isə 86-cı dəqiqədə gənc yarımmüdafiəçi Nikkolo Pizilli qoyub.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 50-yə çatdıran “Roma” turnir cədvəlində üçüncü pilləyə yüksəlib. 24 xalı olan “Kremoneze” isə 16-cı sırada qərarlaşıb.

Növbəti turda – martın 1-də bizi iki böyük qarşılaşma gözləyir. “Roma” səfərdə “Yuventus”la üz-üzə gələcək, “Kremoneze” isə öz meydanında “Milan”ı qəbul edəcək.

23:18

İtaliya A Seriyasının 26-cı turu çərçivəsində keçirilən “Milan” - “Parma” matçı gözlənilməz nəticə ilə yekunlaşıb. “San-Siro” stadionunda baş tutan görüşdə meydan sahibləri minimal hesablı məğlubiyyətlə barışmalı olublar - 0:1.

İdman.Biz xəbər verir ki, Matçın taleyini həll edən yeganə qol isə 80-ci dəqiqədə vurulub. “Parma”nın müdafiəçisi Maryano Troylo dəqiq zərbə ilə milanlıları məyus edib.

Bu məğlubiyyətdən sonra 54 xalda qalan “Milan” ikinci pillədəki mövqeyini qorusa da, lider “İnter”lə aradakı xal fərqi 10-a çatıb. Aktivində 32 xal olan “Parma” isə 12-ci sıraya yüksəlib.

Növbəti turda “qırmızı-qaralar” martın 1-də “Kremoneze” ilə üz-üzə gələcəklər. “Parma” isə fevralın 27-də “Kalyari”ni qəbul edəcək.

20:18

İtaliya Seriya A-da 26-cı tur çərçivəsində "Atalanta" doğma meydanda "Napoli"ni qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı qonaqlar açıblar. Qarşılaşmanın 18-ci dəqiqəsində "Napoli"nin müdafiəçisi Sem Bokema fərqlənərək komandasını önə çıxarıb. İlk hissə neapolluların üstünlüyü ilə yekunlaşıb.

Lakin ikinci yarıda "Atalanta" təzyiqi artıraraq geri dönüş etməyi bacarıb. 61-ci dəqiqədə Mario Paşaliç tarazlığı bərpa edib. Matçın sonuna yaxın, 81-ci dəqiqədə isə Lazar Samardjiç vurduğu qolla Berqamo təmsilçisinə vacib qələbə qazandırıb.

Bu məğlubiyyətə baxmayaraq, "Napoli" 50 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qalıb. Xallarının sayını 45-ə çatdıran "Atalanta" isə yeddinci sıradakı mövqeyini möhkəmləndirib.

18:00

İtaliya A Seriyasının 26-cı turu çərçivəsində keçirilən matçda “Genoa” doğma meydanda “Torino”nu qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:0 hesablı parlaq qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Genoa”nın heyətində Bruk Norton-Kaffi, Kaleb Ekuban və Junior Messias fərqlənərək komandalarına vacib üç xal qazandırıblar. Qonaqlar üçün oyunun gedişatı ikinci hissənin əvvəlində daha da çətinləşib. Belə ki, Emirxan İlhan meydandan qovulduqdan sonra “Torino” bütün ikinci hissəni azlıqda oynamaq məcburiyyətində qalıb.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 27-yə çatdıran “Cenoa” turnir cədvəlində 14-cü pilləyə yüksəlib. Eyni xala malik olan “Torino” isə 15-ci sıraya geriləyib.

