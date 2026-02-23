23 Fevral 2026
AZ

Liqa 1: “Lion” səfərdə büdrədi, “Strasbur”dan gözlənilməz zərbə - YENİLƏNİB

Futbol
Xəbərlər
23 Fevral 2026 02:07
196
Liqa 1: “Lion” səfərdə büdrədi, “Strasbur”dan gözlənilməz zərbə - YENİLƏNİB

Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Strasbur” doğma meydanda “Lion”u qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda hesabı 37-ci dəqiqədə “Strasbur”un hücumçusu Martial Qodo açıb. İkinci hissənin əvvəlində, 52-ci dəqiqədə Diequ Moreyra meydan sahiblərinin üstünlüyünü artırıb. “Lion” 59-cu dəqiqədə Korentin Tolissonun qolu ilə fərqi azaltsa da, matçın sonunda – 83-cü dəqiqədə Xoakin Paniçelli penaltini dəqiq yerinə yetirərək yekun hesabı müəyyənləşdirib.

Bu məğlubiyyətə baxmayaraq, “Lion” 23 oyundan sonra 45 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qalır. “Strasbur” isə xallarının sayını 34-ə çatdıraraq 7-ci sıraya yüksəlib.

Növbəti turda “Strasburq” fevralın 27-də “Lans”ı qəbul edəcək. “Liyon” isə martın 1-də səfərdə “Marsel”lə prinsipial derbiyə çıxacaq.

22:43

Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Lill” səfərdə “Anje”nin qonağı olub. Görüş qonaqların 1:0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın taleyini ilk hissədə vurulan yeganə qol həll edib. Olivye Jiru penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək komandasına vacib üç xal qazandırıb.

Bu qələbə ilə “Lill” Liqa 1-dəki altı oyunluq (dörd məğlubiyyət, iki heç-heçə) qələbəsizlik seriyasına son qoyub. Hazırda 37 xalı olan komanda turnir cədvəlində beşinci pillədə qərarlaşıblar. 29 xala malik “Anje” isə 12-ci sırada yer alıb.

Günün digər qarşılaşmalarında “Nant” doğma meydanda “Havr”ı məyus edib (2:0), “Nitsa” isə “Loryan”la məhsuldar heç-heçəyə razılaşıb (3:3).

Qələbədən sonra "Nant" xallarını 17-yə çatdırıb və 17-ci yerdədir. "Havr" 26 xalla 13-cü pillədədir. "Nitsa" 24 xalla 14-cü, "Loryan" isə 32 xalla səkkizincidir.

21:28

Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən “Oser” - “Renn” matçı qonaqların böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Səfərdə inamlı oyun nümayiş etdirən “Renn” rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın taleyi elə ilk hissədəcə həll olunub. Qonaqların heyətində Mahdi Kamara dubl edərək komandasının üstünlüyünü təmin edib. Digər qolun müəllifi isə Esteban Lepol olub.

Qarşılaşmanın 17-ci dəqiqəsində meydan sahiblərinin hücumçusu Lassine Sinayokonun vurduğu qol ofsayd səbəbindən hesaba alınmayıb.

Bu qələbə sayəsində xallarını 37-yə çatdıran “Renn” turnir cədvəlində beşinci pilləyə yüksəlib. 17 xalı olan “Oser” isə 16-cı sırada qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arne Slot “Liverpul”un qələbəsindən narazı qaldı
05:13
Futbol

Arne Slot “Liverpul”un qələbəsindən narazı qaldı

Mersisaydlılar “Nottingem Forest” səddini 90+7-ci dəqiqədə keçiblər
Mourinyonun “Real” xəyalı puç oldu
04:22
Futbol

Mourinyonun “Real” xəyalı puç oldu

İrqçilik qalmaqalı portuqaliyalı mütəxəssisin Madridə yolunu bağlayıb
“Qalatasaray”ın Çempionlar Liqası kabusu: Avropa qələbələrindən sonra xal itkiləri
03:59
Futbol

“Qalatasaray”ın Çempionlar Liqası kabusu: Avropa qələbələrindən sonra xal itkiləri

İstanbul klubu qitənin nüfuzlu turnirində qazandığı uğurları daxili çempionatda davam etdirə bilmir
“Paris”də gözlənilməz ayrılıq
03:26
Futbol

“Paris”də gözlənilməz ayrılıq

Komandanı yüksək liqaya çıxaran Stefan Jiyi uğursuz nəticələrin qurbanı olub
Türk futbolunda tarixi rekord: yeddi dəqiqəyə dörd qol - VİDEO
02:51
Futbol

Türk futbolunda tarixi rekord: yeddi dəqiqəyə dörd qol - VİDEO

“Karşıyaka” rəqibini 10 cavabsız qolla darmadağın edib
Hans-Diter Flik: “Liderliyi bərpa etmək çox vacib idi”
02:32
Futbol

Hans-Diter Flik: “Liderliyi bərpa etmək çox vacib idi”

“Barselona”nın baş məşqçisi “Levante” üzərindəki qələbəni şərh edib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi