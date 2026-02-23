Liqa 1: “Lion” səfərdə büdrədi, “Strasbur”dan gözlənilməz zərbə - YENİLƏNİB

Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Strasbur” doğma meydanda “Lion”u qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda hesabı 37-ci dəqiqədə “Strasbur”un hücumçusu Martial Qodo açıb. İkinci hissənin əvvəlində, 52-ci dəqiqədə Diequ Moreyra meydan sahiblərinin üstünlüyünü artırıb. “Lion” 59-cu dəqiqədə Korentin Tolissonun qolu ilə fərqi azaltsa da, matçın sonunda – 83-cü dəqiqədə Xoakin Paniçelli penaltini dəqiq yerinə yetirərək yekun hesabı müəyyənləşdirib.
Bu məğlubiyyətə baxmayaraq, “Lion” 23 oyundan sonra 45 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qalır. “Strasbur” isə xallarının sayını 34-ə çatdıraraq 7-ci sıraya yüksəlib.
Növbəti turda “Strasburq” fevralın 27-də “Lans”ı qəbul edəcək. “Liyon” isə martın 1-də səfərdə “Marsel”lə prinsipial derbiyə çıxacaq.
22:43
Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Lill” səfərdə “Anje”nin qonağı olub. Görüş qonaqların 1:0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın taleyini ilk hissədə vurulan yeganə qol həll edib. Olivye Jiru penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək komandasına vacib üç xal qazandırıb.
Bu qələbə ilə “Lill” Liqa 1-dəki altı oyunluq (dörd məğlubiyyət, iki heç-heçə) qələbəsizlik seriyasına son qoyub. Hazırda 37 xalı olan komanda turnir cədvəlində beşinci pillədə qərarlaşıblar. 29 xala malik “Anje” isə 12-ci sırada yer alıb.
Günün digər qarşılaşmalarında “Nant” doğma meydanda “Havr”ı məyus edib (2:0), “Nitsa” isə “Loryan”la məhsuldar heç-heçəyə razılaşıb (3:3).
Qələbədən sonra "Nant" xallarını 17-yə çatdırıb və 17-ci yerdədir. "Havr" 26 xalla 13-cü pillədədir. "Nitsa" 24 xalla 14-cü, "Loryan" isə 32 xalla səkkizincidir.
21:28
Fransa Liqa 1-in 23-cü turu çərçivəsində keçirilən “Oser” - “Renn” matçı qonaqların böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Səfərdə inamlı oyun nümayiş etdirən “Renn” rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın taleyi elə ilk hissədəcə həll olunub. Qonaqların heyətində Mahdi Kamara dubl edərək komandasının üstünlüyünü təmin edib. Digər qolun müəllifi isə Esteban Lepol olub.
Qarşılaşmanın 17-ci dəqiqəsində meydan sahiblərinin hücumçusu Lassine Sinayokonun vurduğu qol ofsayd səbəbindən hesaba alınmayıb.
Bu qələbə sayəsində xallarını 37-yə çatdıran “Renn” turnir cədvəlində beşinci pilləyə yüksəlib. 17 xalı olan “Oser” isə 16-cı sırada qərarlaşıb.