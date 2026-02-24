24 Fevral 2026
AZ

“Everton” evdə yeddi oyundur qələbə qazana bilmir

Futbol
Xəbərlər
24 Fevral 2026 10:08
102
“Everton” evdə yeddi oyundur qələbə qazana bilmir

İngiltərə Premyer Liqasının 27-ci turunun son qarşılaşmasında “Mançester Yunayted” səfərdə “Everton”u məğlub edib(0:1).

İdman.Biz xəbər verir ki, bu nəticə “Everton” üçün doğma meydandakı növbəti uğursuzluqla yadda qalıb.

“Everton” çempionatda artıq yeddi oyundur öz azarkeşləri önündə qələbə qazana bilmir. Komanda sonuncu dəfə dekabrın əvvəlində evdə sevinib – həmin vaxt “Nottingem Forest” üzərində 3:0 hesabı ilə qələbə qazanılıb.

Hazırda komanda turnir cədvəlində 9-cu pillədə qərarlaşıb. Növbəti turda isə “Everton”u “Nyukasl”la çətin səfər oyunu gözləyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter” yenə anakondalı paylaşım edib - VİDEO
15:05
Futbol

“İnter” yenə anakondalı paylaşım edib - VİDEO

Azarkeşlər Şimaldan gələn rəqibi cəhənnəm atmosferi ilə qonaq etməyə hazırlaşır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO
15:01
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO

Görüş saat 15:00-da start götürəcək
ÇL-nin cavab pley-off oyunları: Madrid və Milanda intriqa, “Qarabağ” üçün formal xarakterli qarşılaşma - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:50
Futbol

ÇL-nin cavab pley-off oyunları: Madrid və Milanda intriqa, “Qarabağ” üçün formal xarakterli qarşılaşma - İDMAN.BİZ-in İCMALI

ÇL-nin son vitse-çempionu çətin durumdadır və vəziyyəti “San-Siro”da düzəltməyə çalışacaq

“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər
14:38
Futbol

“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər

“Sent-Ceyms Park”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq
“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub
14:26
Futbol

“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

U-13 futbolçular beynəlxalq turnirdə finalda uduzdu
“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”
14:14
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”

Futbolçu qarşıdakı vacib oyun barədə danışıb
Çempionun qırmızı “oyuncağı”: Lukas Hernandezin DÇ-2018 xatirəsi - VİDEO
13:49
Futbol

Çempionun qırmızı “oyuncağı”: Lukas Hernandezin DÇ-2018 xatirəsi - VİDEO

PSJ-nin ulduzu Riçard Orlinskinin məşhur “Wild Kong” əsərini şəxsi kolleksiyasına əlavə edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı