24 Fevral 2026
AZ

“Sabah”ın futbolçusu: “İnanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
24 Fevral 2026 11:33
104
“Sabah”ın futbolçusu: “İnanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun” - MÜSAHİBƏ

“Şübhəsiz ki, çox vacib matçdır, amma inanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun”.

Bunu “Sabah”ın futbolçusu Cesse Sekidika futbolpress.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Klub tarixində ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanmısınız. Fikirləriniz nədir?

– Əlbəttə ki, bu, böyük nailiyyətdir. Bu komandanın ardıcıllığını və mentalitetini göstərir. Amma düzü, buna aldanmırıq. Etdiyimiz işlərə hörmətlə yanaşırıq, amma diqqətimiz həmişə növbəti matça və inkişafa yönəlib.

– Qarşıda isə mövsümün ən kritik oyunu – “Qarabağ”la matç var. Sizcə, çempionluğun taleyi bu oyunla həll olunacaq?

– Şübhəsiz ki, çox vacib matçdır, amma inanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun. Titul bütün mövsüm ərzində ardıcıllıqla qazanılır. Amma bu matç təkan və inam verə bilər və biz məsuliyyəti başa düşürük. İşimizə ciddi yanaşırıq.

– “Qarabağ” çətin “Nyukasl” səfərindən gələcək. Bu, sizə hansısa üstünlük qazandırır?

– “Qarabağ” bu vəziyyətləri idarə etməkdə çox təcrübəlidir. Dəfələrlə belə oyunlara çıxıblar. Düşünmürəm ki, yorğunluq və ya səyahət hər iki tərəf üçün bəhanə ola bilər. Bu səviyyədə hər komanda şəraitdən asılı olmayaraq hazır olmalıdır.

– Məğlubiyyət komandanı təzyiqə sala bilər. Buna hazırlıqlısınız?

– Mənfi ssenariləri düşünmürük. Düşüncə tərzimiz çox sadədir: hər gün təkmilləşmək və hər matçda ən yaxşımızı göstərmək üçün işə gəlirik. Turnir cədvəli yanaşmamızı dəyişmir. Nəzarət edə biləcəyimiz şeylərə – performansımıza, mentalitetimizə və ardıcıllığımıza diqqət yetiririk. Bunu düzgün şəkildə etsəniz, mövsüm özünü müəyyən edəcək. Hazırda yeganə işimiz oyundan-oyuna təkmilləşməyə və ən yüksək səviyyədə yarışmağa davam etməkdir.

– Zədədən qayıdandan sonra tam formanı yığa bilmisiniz?

– Özümü fiziki cəhətdən yaxşı hiss edirəm və daha da önəmlisi, yenidən özümə inamlıyam. Zədədən sonra qayıtmaq həmişə bir az vaxt aparır. Yəni, təkcə bədən deyil, həm də zehni olaraq olmalısan. Komandaya hər cəhətdən kömək etməyə diqqət yetirirəm. Hər matçda özümü daha güclü və daha inamlı hiss edirəm. Bu, vacibdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO
15:01
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO

Görüş saat 15:00-da start götürəcək
“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər
14:38
Futbol

“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər

“Sent-Ceyms Park”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq
“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub
14:26
Futbol

“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

U-13 futbolçular beynəlxalq turnirdə finalda uduzdu
“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”
14:14
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”

Futbolçu qarşıdakı vacib oyun barədə danışıb
Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir
09:44
Futbol

Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İngiltərədə “Nyukasl”la üz-üzə gələcək
09:13
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İngiltərədə “Nyukasl”la üz-üzə gələcək

Oyun saat 23:59-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı