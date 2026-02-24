UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İngiltərədə “Nyukasl”la üz-üzə gələcək

"Qarabağ" klubu bu gün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçında İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda baş məşqçi Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında İngiltərədə meydana çıxacaq və qarşıdurmanın taleyi məhz bu oyunda müəyyənləşəcək.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq. Matçı italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edəcək.
Qeyd edək ki, qarşıdurmanın əsas fonunu ilk matç formalaşdırıb. Həmin oyunda "Qarabağ" doğma meydanda 1:6 hesabı ilə məğlub olub. Futbol portalları görüşü fasiləyə qədər faktiki olaraq həll olunmuş adlandırıblar, İngiltərə klubunun üstünlüyünü və Enthoni Qordonun pokerini xüsusi qeyd ediblər. Bu qollardan sonra duelə olan intriqa kəskin şəkildə azalıb.