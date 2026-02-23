Vidadi Rzayev: “Kəpəz”də işlər düzgün getmir”

“Sabah” son turda qələbəyə layiq idi. “Kəpəz” müdafiədən oynayıb, əks-hücuma bel bağladı və orada da uğurlu ola bilmədi. Mənə elə gəlir ki, “Karvan-Yevlax”ın bu cür uğursuz çıxışı “Kəpəz”in işinə yarayacaq, komanda elitada qalmağı bacaracaq”.
Bu sözləri veteran futbolçu Vidadi Rzayev deyib.
Veteran futbolçu “Kəpəz”də işlərin düzgün getməməsini bildirib.
“Yəqin ki, turnir cədvəlində 11-ci yeri tutub, pley-off oynayacaqlar. Birinci Liqa və Premyer Liqa klubları arasında böyük fərqin olduğunu nəzərə alsaq, gəncəlilər elitada qalalacaqlar. “Qəbələ” ikinci dövrəyə uğurlu başlayıb. İnanmıram ki, turnir cədvəlində aşağı pilləyə düşsün. Ona görə də, düşünürəm ki, “Kəpəz” pley-off oynayacaq. Belə olduğu halda “Kəpəz”ın liqada qalacağına 100 faiz inanıram”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.
V. Rzayev daha sonra “sarı-göylər”in hazırkı durumundan bəhs edib:
“Mən deyirdim ki, klublar üçün dövlət tərəfindən ayrılan 3 milyon məğbləğ pis deyil. Jurnalistlərə hörmətim var. Dedilər ki, Vidadi müəllim düz demir, 3 milyon böyük pul deyil. Büdcə böyük rol oynamır. Düzgün iş qurmaq lazımdır. “Kəpəz” hər mövsüm liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Mən klubda işləmiş adam kimi deyirəm ki, komandada işlər düzgün getmir”.