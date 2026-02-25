UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsinə yekun vurulur

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq.
Bugünkü qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
25 fevral
21:45. “Atalanta” (İtaliya) – “Borussiya Dortmund” (Almaniya)
İlk oyun – 0:2
23:59. “Real Madrid” (İspaniya) – “Benfika” (Portuqaliya)
İlk oyun – 1:0
23:59. PSJ (Fransa) – “Monako” (Fransa)
İlk oyun – 3:2
23:59. “Yuventus” (İtaliya) – “Qalatasaray” (Türkiyə)
İlk oyun – 2:5