25 Fevral 2026
UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsinə yekun vurulur

25 Fevral 2026 09:20
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq.

Bugünkü qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
25 fevral
21:45. “Atalanta” (İtaliya) – “Borussiya Dortmund” (Almaniya)
İlk oyun – 0:2

23:59. “Real Madrid” (İspaniya) – “Benfika” (Portuqaliya)
İlk oyun – 1:0

23:59. PSJ (Fransa) – “Monako” (Fransa)
İlk oyun – 3:2

23:59. “Yuventus” (İtaliya) – “Qalatasaray” (Türkiyə)
İlk oyun – 2:5

