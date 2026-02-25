Meksikadakı iğtişaşlar DÇ-2026-ya kölgə salacaq? - FIFA prezidenti açıqlama verib

FIFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatının Meksikada keçiriləcək oyunları ilə bağlı ölkədəki gərgin vəziyyətə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, C.İnfantino yarışın təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi narahatlıq olmadığını deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda vəziyyət sabitdir və mundialın təşkili ilə bağlı problem gözlənilmir.
“Vəziyyət sakitdir, indi hər şey qaydasındadır. Ümumilikdə hər şey problemsiz keçməlidir”, - deyə İnfantino bildirib.
Xatırladaq ki, fevralın 24-də Meksika Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı ölkənin ən böyük narkokartellərindən biri olan “Yeni Nəsil Xalisko”nun lideri Nemesio Oseqera, daha çox “El Menço” ləqəbi ilə tanınan şəxs zərərsizləşdirilib. Bundan sonra Meksikanın bir neçə şəhərində iğtişaşlar başlayıb.
Kartel üzvləri, o cümlədən İspaniya - Uruqvay oyununun keçiriləcəyi şəhərlərdən biri olan Qvadalaxarada avtomobilləri yandırıb, yolları bağlayıblar. Buna baxmayaraq, FIFA rəhbərliyi DÇ-2026-nın təşkilində təhlükəsizliklə bağlı ciddi risk görmür.