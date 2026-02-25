25 Fevral 2026
AZ

“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 12:27
93
“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı

Norveçin “Bodo-Qlimt” futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasında tarixi uğura imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Norveç təmsilçisi pley-off mərhələsinin oyunlarında “İnter”i iki matçın yekununa əsasən mübarizədən kənarlaşdırıb - 3:1 və 2:1.

“Opta”nın məlumatına görə, bu nəticədən sonra “Bodo-Qlimt” top-5 Avropa liqalarına (İspaniya, İngiltərə, İtaliya, Almaniya, Fransa) məxsus klublara qarşı Çempionlar Liqası və ya Avropa Çempionlar Kuboku çərçivəsində ardıcıl dörd qələbə qazanan ilk komanda olub.

Bu göstəriciyə sonuncu dəfə 1971/1972 mövsümündə Amsterdamın “Ayaks” klubu nail olmuşdu. Beləliklə, 54 ildən sonra eyni uğur təkrarlanıb.

Qeyd edək ki, “Bodo-Qlimt” qrup mərhələsinin sonlarında da səs-küylü nəticələrə imza atmışdı. Skandinaviya təmsilçisi “Mançester Siti” 3:1, “Atletiko” Madridi isə 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ceyms Milner tarixə düşdü - FOTO
13:41
Futbol

Ceyms Milner tarixə düşdü - FOTO

Ginnesin Rekordlar Kitabı onu rəsmən tanıdı

Mateuş Koxalski: “Belə rəqiblərlə üz-üzə gəlmək böyük təcrübə deməkdir”
12:05
Futbol

Mateuş Koxalski: “Belə rəqiblərlə üz-üzə gəlmək böyük təcrübə deməkdir”

O, gələcəkdə daha yaxşı çıxış edəcəklərinə ümid etdiyini vurğulayıb
Qurban Qurbanov: “Məğlubiyyət bizə təcrübə qazandırdı”
12:00
Futbol

Qurban Qurbanov: “Məğlubiyyət bizə təcrübə qazandırdı”

Nyukasl stadionunda keçmiş xatirələr və yeni təcrübələr
İngiltərədə fədakar oyun nümayiş etdirən “Qarabağ” vətəndə - FOTO/VİDEO
11:12
Futbol

İngiltərədə fədakar oyun nümayiş etdirən “Qarabağ” vətəndə - FOTO/VİDEO

Azarkeşlər komandanı hava limanında qarşılayıblar
“Tottenhem” qapıçısı ilə yollarını ayırır: Fransa futbolunun parlayan ulduzu gəlir
11:09
Futbol

“Tottenhem” qapıçısı ilə yollarını ayırır: Fransa futbolunun parlayan ulduzu gəlir

İtalyan qolkiperin karyerasını vətənində davam etdirmək ehtimalı böyükdür
“Qarabağ” dünya reytinqində 71-ci pillədə qərarlaşıb
10:52
Futbol

“Qarabağ” dünya reytinqində 71-ci pillədə qərarlaşıb

Azərbaycan klublarının dünya sıralamasındakı mövqeyi müəyyənləşdi

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı