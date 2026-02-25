25 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Məğlubiyyət bizə təcrübə qazandırdı”

Futbol
Xəbərlər
25 Fevral 2026 12:00
80
Qurban Qurbanov: “Məğlubiyyət bizə təcrübə qazandırdı”

Azərbaycanın nüfuzlu “Qarabağ” Futbol Klubu Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə təmsilçisi “Nyukasl”a cavab oyununda 2:3 (ilk oyun 1:6) hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərə açıqlama verən “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov bildirib ki, məğlubiyyətə baxmayaraq, komanda üçün böyük təcrübə olub.

“Pis sonluq almadıq. Klub olaraq çox inkişaf etdik. İlk oyundakı nəticəyə görə cavab matçına hazırlaşmaq asan deyildi. Rəqib bizi səhvlərə yol verməyə məcbur edirdi”, - deyə o, söyləyib.

Q. Qurbanov əlavə edib ki, Bakıda azarkeşlərin dəstəyi komandaya turnirin çəkisini bir daha hiss etdirdi:

“Azarkeşlərin sona qədər bizə dəstək olması çox sevindirici idi və hər oyunumuzda stadionda 1500-2000 nəfər rəqib azarkeşi olurdu. ‘Nyukasl’ stadionunda futbolçu kimi də oynamışdım, baş məşqçi kimi isə başqa təcrübə yaşadım. Oyun başlayandan sonra isə bütün anlar yaddan çıxdı” (gülür).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qəzənfər Abbasov: “Hər şey öz əlimizdədir və futbolçularıma inanıram”
13:53
Azərbaycan futbolu

Qəzənfər Abbasov: “Hər şey öz əlimizdədir və futbolçularıma inanıram”

Görüş “Xankəndi”nin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Ceyms Milner tarixə düşdü - FOTO
13:41
Futbol

Ceyms Milner tarixə düşdü - FOTO

Ginnesin Rekordlar Kitabı onu rəsmən tanıdı

“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı
12:27
Dünya futbolu

“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı

Norveç klubu Çempionlar Liqasında top-5 liqaların təmsilçilərinə qarşı ardıcıl dördüncü qələbəsini qazandı
Mateuş Koxalski: “Belə rəqiblərlə üz-üzə gəlmək böyük təcrübə deməkdir”
12:05
Futbol

Mateuş Koxalski: “Belə rəqiblərlə üz-üzə gəlmək böyük təcrübə deməkdir”

O, gələcəkdə daha yaxşı çıxış edəcəklərinə ümid etdiyini vurğulayıb
“İmişli” klubu heyətinə yeni legioner futbolçu cəlb edib
11:48
Azərbaycan futbolu

“İmişli” klubu heyətinə yeni legioner futbolçu cəlb edib

19 yaşlı futbolçu ilə 2,5+1 illik müqavilə imzalanıb
İngiltərədə fədakar oyun nümayiş etdirən “Qarabağ” vətəndə - FOTO/VİDEO
11:12
Futbol

İngiltərədə fədakar oyun nümayiş etdirən “Qarabağ” vətəndə - FOTO/VİDEO

Azarkeşlər komandanı hava limanında qarşılayıblar

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı