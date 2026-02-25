25 Fevral 2026
“Liverpul”la “Mançester Siti” “Yuventus”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə apara bilər

25 Fevral 2026 09:08
87
“Real Madrid”, “Mançester Siti” və “Liverpul” “Yuventus”un müdafiəçisi Andrea Kambiasonun transferini yaxından izləyir.

İdman.Biz-in “Caught Offside”a istinadən məlumatına görə, yanvar ayında Turin klubu oyunçu üçün 50 milyon avroluq təklifi rədd edib.

Mənbənin məlumatına görə, İtaliya nəhəngi 26 yaşlı futbolçunu satmaq istəmir, lakin 60-70 milyon avroluq təklif alsalar, bunu etməyi düşünəcək.

Kambiasonun bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

