“Böyük Dəbilqə”: Yeddi cüdoçumuz Daşkənddə mübarizəyə başlayır

27 Fevral 2026 10:20
“Böyük Dəbilqə”: Yeddi cüdoçumuz Daşkənddə mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ilk yarış günündə yeddi idmançımız tatamiyə çıxacaq.

60 kq çəki dərəcəsində Əhməd Yusifov 1/16 finalda Samariddin Kuçkarovla (Özbəkistan), Balabəy Ağayev onun həmyerlisi Baxrom Boturovla mübarizə aparacaq.

66 kq-da Nizami İmranov bu raundda Minhao Canqla (Çin), Turan Bayramov isə Matan Kokolayevlə (İsrail) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

48 kq çəki dərəcəsində Könül Əliyeva 1/16 finalda özbək Sevinç Muradovanın, Şəfəq Həmidova çinli Venna Cuanqın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Leyla Əliyeva (52 kq) isə bu mərhələdə Rusiya təmsilçisi Liliya Nuqayeva ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” martın 1-də başa çatacaq.

