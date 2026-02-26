“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri açıqlanıb

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçiriləcək “Böyük Dəbilqə” turnirinin püşkatma mərasimi baş tutub.
İdman.Biz xəbər verir ki, püşkün nəticələrinə əsasən, Azərbaycan idmançılarının ilk rəqibləri müəyyənləşib.
Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 12 çəki dərəcəsində 18 cüdoçu (12 kişi, 6 qadın) ilə təmsil olunacaq.
Kişilər
1/16 final
60 kq
Əhməd Yusifov – Samariddin Kuçkarov (Özbəkistan)
Balabəy Ağayev – Baxrom Boturov (Özbəkistan)
66 kq
Nizami İmranov – Minhao Canq (Çin)
Turan Bayramov – Matan Kokolayev (İsrail)
1/32 final
73 kq
Kamran Süleymanov – Şusuke Uçimura (Yaponiya)
1/16 final
Hidayət Heydərov – Arun Kumar (Hindistan)
1/16 final
81 kq
Ömər Rəcəbli – Adrian Sulka (Rumıniya)
1/16 final
90 kq
Murad Fətiyev – Vlad Vişan (Rumıniya)
1/16 final
100 kq
Əjdər Bağırov – Ernazar Sarsenbayev (Özbəkistan)
1/8 final
Zelim Kotsoyev – Tornike Poladişvili (Gürcüstan) / Baxtovar Boboxonov (Tacikistan) cütünün qalibi
1/8 final
+100 kq
Camal Qamzatxanov – Ritik Kumar (Hindistan),
Kənan Nəsibov – Gela Zaalişvili (Gürcüstan) / İslombek Ravşankulov (Özbəkistan) cütünün qalibi.
Qadınlar
1/16 final
48 kq
Könül Əliyeva – Sevinç Murodova (Özbəkistan)
Şəfəq Həmidova – Venna Cuanq (Çin)
52 kq
Leyla Əliyeva – Liliya Nuqayeva (Rusiya)
63 kq
Fidan Əlizadə – Sevinç İsokova (Özbəkistan);
70 kq
Südabə Ağayeva – Kamila Badurova (Rusiya)
+78 kq
Madina Kaisinova – Umida Niqmatova (Özbəkistan)
Qeyd edək ki, ümumilikdə turnirdə 39 ölkədən 370 idmançı mübarizə aparacaq.