Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında keçiriləcək Avropa Kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar

Azərbaycan qadın cüdoçuları fevralın 28-dən martın 1-dək İspaniyanın Mostoles şəhərində keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyi tərəfindən təşkil olunacaq turnirə Azərbaycanın üç çəki dərəcəsində altı cüdoçusu qatılacaq.
Yığmaya qadınlardan ibarət komandanın baş məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar başçılıq edəcək.
Yarışda ümumilikdə 23 ölkəni təmsil edən 532 idmançı medallar uğrunda rəqabət aparacaq.
Heyəti təqdim edirik:
Qızlar
52 kq
Çinarə Sadıqova
Fəridə Mirzəyeva
Aysun Məmmədova
Nuranə Hacızadə
57 kq
Vüsalə Hacıyeva
63 kq
Nilgün Rzayeva