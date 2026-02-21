Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb - FOTO

Fevral 21-də cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ilk günündə 347 cüdoçu tatamiyə çıxıb. Qızlar -36 kq, -44 kq, -52 kq, -63 kq, +70 kq; oğlanlar isə -38 kq, -46 kq, -55 kq və -66 kq çəki dərəcələrində qüvvəsini sınayıb.
Yarışda 94 klub və idman cəmiyyətindən olan 586 cüdoçu (488 oğlan, 98 qız) ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, cari ildə U-14 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasına önəmli rol oynayacaq.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-36 kq
1. Fatimə Allahverdiyeva (RKİM)
2. Gülay Ağayeva (AHİTA)
3. Aylin Hidayətzadə (Günəşli İK)
3. Səidə Canəliyeva (Qubadlı)
-44 kq
1. Ayla Məmmədli (AHİTA)
2. Nurgün Çolaxova (Turan İK)
3. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Aydan Şahbazova (Quba CİK)
-52 kq
1. Yelena Tekiç (ACF)
2. Firəngiz Kamilova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Ruqayyə Hüseynova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)
-63 kq
1. Ülkər Həsənli (Kürdəxanı Cüdo Klub)
2. Rəfiqə Ələkbərova (Judo Clu 2012)
+70 kq
1. Zeynəb Mehti (Turan İK)
2. Aytac Rüstəmova (Goranboy OİK)
3. Mina Cəbrayılzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
Oğlanlar
-38 kq
1. Rahib İbadov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
2. Abdullah Xudiyev (Şağan OİK)
3. Hüseyn Nağıyev (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
3. Elcan Əliyev (Qobustan)
-46 kq
1. Əli Qurbanlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Yusif Səmədzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Sənan Mirzəzadə (Arifoğlu İK)
3. Hüseyn Xankişili (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
-55 kq
1. Bayram Məmmədli (RKİM)
2. Davud Əliyev (Neftçi Sumqayıt)
3. Atilla Haqverdiyev (Metallurq Gəncə)
3. İlqar Abbasov (DİN İC)
-66 kq
1. Əli Məmmədli (RKİM)
2. Əziz Babazadə (Mərdəkan Cüdo Klub)
3. Rəvan Mahmudov (Balakən OİK)
3. Omar Məhəmmədov (RKİM)