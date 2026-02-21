22 Fevral 2026
AZ

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
21 Fevral 2026 22:28
121
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb

Fevral 21-də cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ilk günündə 347 cüdoçu tatamiyə çıxıb. Qızlar -36 kq, -44 kq, -52 kq, -63 kq, +70 kq; oğlanlar isə -38 kq, -46 kq, -55 kq və -66 kq çəki dərəcələrində qüvvəsini sınayıb.

Yarışda 94 klub və idman cəmiyyətindən olan 586 cüdoçu (488 oğlan, 98 qız) ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, cari ildə U-14 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasına önəmli rol oynayacaq.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-36 kq
1. Fatimə Allahverdiyeva (RKİM)
2. Gülay Ağayeva (AHİTA)
3. Aylin Hidayətzadə (Günəşli İK)
3. Səidə Canəliyeva (Qubadlı)

-44 kq
1. Ayla Məmmədli (AHİTA)
2. Nurgün Çolaxova (Turan İK)
3. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Aydan Şahbazova (Quba CİK)

-52 kq
1. Yelena Tekiç (ACF)
2. Firəngiz Kamilova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Ruqayyə Hüseynova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)

-63 kq
1. Ülkər Həsənli (Kürdəxanı Cüdo Klub)
2. Rəfiqə Ələkbərova (Judo Clu 2012)

+70 kq
1. Zeynəb Mehti (Turan İK)
2. Aytac Rüstəmova (Goranboy OİK)
3. Mina Cəbrayılzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

Oğlanlar

-38 kq
1. Rahib İbadov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
2. Abdullah Xudiyev (Şağan OİK)
3. Hüseyn Nağıyev (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
3. Elcan Əliyev (Qobustan)

-46 kq
1. Əli Qurbanlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Yusif Səmədzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Sənan Mirzəzadə (Arifoğlu İK)
3. Hüseyn Xankişili (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

-55 kq
1. Bayram Məmmədli (RKİM)
2. Davud Əliyev (Neftçi Sumqayıt)
3. Atilla Haqverdiyev (Metallurq Gəncə)
3. İlqar Abbasov (DİN İC)

-66 kq
1. Əli Məmmədli (RKİM)
2. Əziz Babazadə (Mərdəkan Cüdo Klub)
3. Rəvan Mahmudov (Balakən OİK)
3. Omar Məhəmmədov (RKİM)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qadın hər bir idmançıya güclü təsir göstərir” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
21 Fevral 12:20
Cüdo

“Qadın hər bir idmançıya güclü təsir göstərir” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Yığmanın cüdo üzrə baş məşqçisi idmançıların psixologiyasından və digər maraqlı məqamlardan danışıb
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib
20 Fevral 21:40
Cüdo

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib

İmtahan zamanı hər biletdə 10 sual təqdim olunub
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar təşkil olunub - FOTO
20 Fevral 13:21
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar təşkil olunub - FOTO

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının yenilənmiş qaydaları müzakirə olunub
Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO
19 Fevral 12:23
Cüdo

Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO

Məşqçilərə ilkin müdaxilə mexanizmləri izah edilib
Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub
18 Fevral 19:59
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

Gələcəkdə də yeniyetmə idmançıların psixoloji hazırlığına yönəlmiş oxşar fəaliyyətlərin davamlı şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur
Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq
18 Fevral 16:40
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq

Cari ildə U-14 Liqa yarışının üç turunun keçirilməsi planlaşdırılır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir