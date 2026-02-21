22 Fevral 2026
“Qadın hər bir idmançıya güclü təsir göstərir” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Cüdo
Müsahibə
21 Fevral 2026 12:20
262
Azərbaycan cüdoçularının son illərdə qazandığı uğurlar artıq sistemli xarakter alıb. Hər medalın arxasında isə məşqçilər korpusunun gərgin əməyi dayanır. Bu uğurların memarlarından biri – cüdo üzrə kişilərdən ibarət millinin baş məşqçisi, dünya çempionu Elxan Məmmədovdur.

İdman.Biz ölkə cüdosunun canlı əfsanəsi ilə söhbəti təqdim edir.

- Elxan Məmmədov bu gün və 20 il əvvəl – əsas fərq nədir?

- Heç nə dəyişməyib, sadəcə zaman və saçların rəngi (gülür). Xarakterim də, məqsədlərim də eynidir. Əvvəl özüm qalib gəlmək istəyirdim, indi isə bunu yetirmələrimin etməsini arzulayıram.

- Sizi çox səbirli və təmkinli insan kimi xarakterizə edirlər. Həmişə belə olmusunuz?

- Uzun illərdir tanışıq, dəyişmişəmmi? Mən əsəblərimə hakim olmağa çalışıram. Problem məndən asılı deyilsə, səbrlə gözləyirəm. Asılıdırsa, sakit şəkildə həll edirəm. Əsas odur ki, emosiyalar ağlı üstələməsin.

- Çəki dərəcənizdəki əsas rəqibiniz temperamentli idi. O, hələ də tatamidədir, siz isə səkkiz il əvvəl karyeranı bitirmisiniz. Münasibətləriniz necədir?

- Əgər söhbət Elmar Qasımovdan gedirsə, aramızda səkkiz yaş fərqi var (gülür). Heç bir problem yoxdur. Münasibətimiz klassik “məşqçi–idmançı” çərçivəsində, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulub.

- Eyni çəkidə rəqiblər dost ola bilərmi?

- Çətin sualdır. Ola bilsin, dostluq asan deyil. Amma hörmət hər şeydən üstün olmalıdır. Rəqabət tatamidə bitir.

- Cüdo olmasaydı, hansı sahəni seçərdiniz?

- Heç vaxt düşünməmişəm. Ancaq əminəm ki, hansı sahədə olsaydım, uğur qazanardım. Məqsədyönlü insanam.

- Hansı sahədə özünüzü təsəvvür etmirsiniz?

- Şou-biznesdə. Dostlarım var, amma o mühit mənlik deyil.

- Qaydaları dəyişmək imkanınız olsaydı, nəyi qaytarardınız?

- Köhnə qiymətləndirmələri. “Yuko” qayıtdı, amma mən “koka”nın da bərpasını istərdim. Bu, effektivlik baxımından vacibdir. Düşünürəm ki, cüdo tədricən öz köklərinə qayıdır.

- Fərdi idman növlərində ailə qurmaq nəticəyə mane olur?

- Belə fikir var. Amma hər şey idmançının və həyat yoldaşının xarakterindən asılıdır. Qadın idmançıya güclü təsir göstərir. Evdə anlayış və dəstək varsa, nəticə düşməz. Gərginlik və qalmaqal varsa, eniş qaçılmazdır.

- Özünüz subay vaxtı dünya çempionu oldunuz, ailə qurduqdan sonra isə “yalnız” Avropa qızılı qazandınız. Əlaqə varmı?

- Mənim halda səbəb zədələr idi (gülür). Əksinə, həyat yoldaşımın dəstəyi 35 yaşımda Avropa çempionu olmağıma kömək etdi.

- Olimpiadada isə medal qazana bilmədiniz…

- Qarşıma gələcək olimpiya çempionları çıxırdı. 2008-də İrakli Tsirekidzeyə, 2012-də Song Daenama uduzdum. Ən güclülərə məğlub olmuşam.

- Zelim Kotsoyevlə işiniz geniş işıqlandırılmadı. Parisdəki qızılın uğurunda payınız nədir?

- Zelim Kotsoyev 2018-dən mənimlə məşq edir. Öz səhvlərimi ona izah etmişəm ki, təkrarlamasın. Tokioda psixoloji baxımdan hazır deyildi. Parisə qədər isə onu qələbəyə istənilən şəraitdə inanmağa köklədik. Mənə görə ruh gücü fiziki hazırlıqdan da vacibdir.

- Çempionlarımız titulunu təkrarlaya bilməyib. Səbəb mükafatlardır?

- Xeyr. Hər şey ambisiyadan asılıdır – sadəcə çempion olmaq istəyirsən, yoxsa əfsanə? Mən Zelimə deyirəm ki, Los-Ancelesdə titulunu qorumalıdır.

- Los-Ancelesdə ikiqat çempion olmaq şansı kimdə daha çoxdur – Kotsoyevdə, yoxsa Heydərovda?

- Düşünürəm ki, hər ikisində. Əsas odur zədələrdən uzaq olsunlar. Onların hər ikisinə “əfsanəvi” sözü yaraşır.

