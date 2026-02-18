Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan baş tutacaq

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, imtahanda U-14 Liqa yarışının Birinci turu üçün qeydiyyatdan keçmiş yeniyetmə cüdoçular iştirak edə bilərlər.
Təsdiqlənmiş qrafikə əsasən, fevralın 19-20-də Bakı və Abşeron-Xızı regionları, 21-22-də isə yalnız digər region klubları sınaqdan keçəcəklər.
İmtahanda iştirak könüllüdür. Qaydalara əsasən, imtahan xalının hesablanması üçün idmançı yarışda və ya rəsmi çəkidə mütləq iştirak etməlidir. Rəsmi çəki limitini 5%-dən çox aşaraq kəsilən idmançının imtahan xalı nəzərə alınmayacaq.
Ümumi bal hesablanarkən yarış nəticəsinə görə verilən xalların 70%-i, imtahanda toplanan xalların isə 30%-i əsas götürüləcək.
Qeyd edək ki, imtahan fevralın 19-dan 22-dək Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.