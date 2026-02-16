16 Fevral 2026
Paracüdoçular fiziki hazırlıq testlərindən keçiblər - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
16 Fevral 2026 16:36
Paracüdoçular fiziki hazırlıq testlərindən keçiblər - FOTO

Paracüdo üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvləri fiziki hazırlıq üzrə testlərdə iştirak ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, testlər Azərbaycan Cüdo Federasiyasının milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunub.

Yoxlamalar zamanı paralimpiyaçılarımızın ümumi fiziki vəziyyəti qiymətləndirilib.

Peşəkar fiziki hazırlıq üzrə mütəxəssislər tərəfindən toplanan göstəricilər idmançıların həm ümumi, həm də fərdi məşq proqramlarının tərtibində, eləcə də çəki nəzarətinin düzgün qurulmasında istifadə ediləcək

