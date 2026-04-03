6 Aprel 2026
Gəncədə Avropa Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib

3 Aprel 2026 22:11
Gəncədə Avropa Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib

Aprelin 3-də Gəncədə cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Avropa Cüdo Birliyinin (EJU) və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) rəsmiləri iştirak ediblər.

Mərasimin əvvəlində çıxış edən ACF-in baş katibinin müavini, idman direktoru Kamran Talıbov turnirin təşkilinə göstərilən dəyərli dəstəyə və səmərəli əməkdaşlığa görə Avropa Cüdo Birliyinə, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə, eləcə də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə səmimi təşəkkürünü bildirib. O, həmçinin bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıb.

EJU-nun idman komissarı Albert Qmayner qurumun prezidenti Laslo Totun adından iştirakçıları salamlayıb. O, turnirin yeniyetmə cüdoçuların idman karyerasında mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb və yarışın təşkilində göstərilən səylərə görə ACF-ə minnətdarlığını ifadə edib.

Daha sonra çıxış edən EJU-nun hakimlər üzrə baş komissarı Frank Oko qeyd edib ki, Gəncə Avropa Kubokunun görüşləri 15 yerli və beynəlxalq dərəcəli hakim tərəfindən idarə olunacaq.

Beynəlxalq turnirdə 10 ölkədən 180 oğlan və 89 qız olmaqla, ümumilikdə 269 cüdoçu 16 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. Azərbaycan yarışda 127 idmançı (92 oğlan, 35 qız) ilə təmsil olunacaq. Avropa Kubokunda ölkəmizlə yanaşı Belarus, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Portuqaliya, Tacikistan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının cüdoçuları da iştirak edəcəklər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO
5 Aprel 16:51
Cüdo

Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO

Yarışın son günündə idmançılarımız 11 medal qazanaraq ümumi komanda hesabında böyük uğura imza atıblar
Emin İskəndərov: “Cüdoçular növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar”
5 Aprel 12:31
Cüdo

Emin İskəndərov: “Cüdoçular növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar”

Baş məşqçi komandanın Gəncədə keçirilən Avropa Kubokundakı çıxışını qiymətləndirib.
Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü
5 Aprel 11:01
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü

Gəncədə daha səkkiz çəkidə mükafatçılar bəlli olacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”
4 Aprel 16:45
Cüdo

Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”

ACF rəsmisi bildirib ki, Belarus yığması yarışa federasiyanın xüsusi dəvəti ilə qatılıb
"Azərbaycanda məni hələ 22 yaşımda “qoca” adlandırırdılar" - Natiq Bağırovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
4 Aprel 11:40
Cüdo

"Azərbaycanda məni hələ 22 yaşımda “qoca” adlandırırdılar" - Natiq Bağırovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

ACF prezidentinin müşaviri karyera qərarlarının səbəbləri və oğullarının idman taleyi barədə danışıb

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək