15 May 2026
Abşeronda U-17 cüdo Liqasının ikinci turu keçiriləcək

15 May 2026 13:02
Mayın 20-dən 22-dək cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, turnir Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.

Yarışda 105 klub və idman cəmiyyətindən olan 768 idmançı (614 oğlan, 154 qız) ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, cari ildə U-17 Liqa yarışının ümumilikdə 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasında önəmli rol oynayacaq.

