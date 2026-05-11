11 May 2026
AZ

Zelim Kotsoyev yapon idmançının “yanan xalları” sayəsində dünya reytinqinə başçılıq etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Cüdo
Xəbərlər
11 May 2026 17:32
52
Zelim Kotsoyev yapon idmançının “yanan xalları” sayəsində dünya reytinqinə başçılıq etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanın cüdo üzrə Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev 100 kq çəki dərəcəsində dünya reytinqində Astanada (Qazaxıstan) keçirilən “Böyük Dəbilqə” seriyası turnirində iştirak etmədən liderliyə yüksəlib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (IJF) ötən həftəsonu başa çatan Astana turnirinin nəticələrinə əsasən dünya reytinqini yeniləyib.

Yenilənmiş siyahıya əsasən, aprelin ortalarında Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında uğursuz çıxışdan sonra diskvalifikasiya olunan və həmin vaxtdan beynəlxalq arenada çıxış etməyən azərbaycanlı cüdoçu Zelim Kotsoyev (5120 xal) ikinci yerdən birinci pilləyə yüksəlib. Bu dəyişiklik əvvəllər lider olan yaponiyalı Dota Arai (4850 xal) reytinq xallarının azalması hesabına baş verib.

Maraqlıdır ki, Arai də Kotsoyev kimi Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak etməyib. Zelim Kotsoyevin birinci yerə yüksəlməsi IJF-in reytinq xal sisteminin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının reytinq sistemində xallar daimi saxlanılmır: turnirdən sonra ilk bir il ərzində idmançı qazandığı xalların 100 faizini qoruyur, 12 aydan sonra bu xallar avtomatik olaraq yarıya endirilir, iki ildən sonra isə tamamilə silinir.

Məhz bu qayda yaponiyalı Dota Arai ilə bağlı vəziyyətə səbəb olub - onun ötən il Qazaxıstanda keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində qazandığı qələbə artıq tam 1000 xal kimi hesablanmır və 500 xala endirilib. Nəticədə yapon cüdoçu liderliyini itirib, Kotsoyev isə Astanada çıxış etmədən dünya reytinqinin birinci pilləsinə yüksəlib.

Astanadakı həmin “Böyük Dəbilqə” turnirinə qayıtsaq, qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları arasında orada yeganə medal qazanan idmançı ağır çəkili Uşanqi Kokauri olub. O, turnirdə gümüş medal əldə edib. Bu nəticə sayəsində Kokauri 100 kq-dan yuxarı çəki dərəcəsində dünya reytinqində üç pillə irəliləyərək 4217 xalla ikinci yerə yüksəlib.

Azərbaycan yığmasının digər liderlərinin mövqeləri isə dəyişməz qalıb: Balabəy Ağayev (60 kq, 3658 xal) - 4-cü yer, Ruslan Paşayev (66 kq, 3413 xal) - 5-ci yer, Hidayət Heydərov (73 kq, 4046 xal) - 5-ci yer, Zelim Tskaev (81 kq, 3562 xal) - 5-ci yer və Murad Fətiyev (90 kq, 2656 xal) - 9-cu yer.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan hakimləri Avropa Kubokunda iş başında - FOTO
10 May 22:04
Cüdo

Azərbaycan hakimləri Avropa Kubokunda iş başında - FOTO

Federasiyanın üç beynəlxalq dərəcəli hakimi Gürcüstandakı turnirdə ədaləti qoruyub
Kokauri Astanada gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 May 18:28
Cüdo

Kokauri Astanada gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu “Böyük Dəbilqə” turnirində fəxri kürsüyə qalxıb
Cüdoçularımız Avropa Kubokunda doqquz medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
10 May 17:41
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa Kubokunda doqquz medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Millimiz Kuboku ümumi hesabda üçüncü, kişilər arasında isə ikinci sırada başa vurub
Cüdoçularımız Avropa Kubokunda 5 medal qazanıblar - FOTO/VİDEO
9 May 20:49
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa Kubokunda 5 medal qazanıblar - FOTO/VİDEO

Turnirdə Azərbaycan medalların əyarına görə 18 ölkə arasında ikinci pillədə qərarlaşıb
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ikinci gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB
9 May 16:55
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ikinci gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək