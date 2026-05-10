10 May 2026
AZ

Azərbaycan millisi cüdo üzrə Avropa Kubokunda mübarizəni davam etdirir

Cüdo
Xəbərlər
10 May 2026 13:00
102
Azərbaycan millisi cüdo üzrə Avropa Kubokunda mübarizəni davam etdirir

Bu gün Gürcüstanın Qori şəhərində böyüklər arasında cüdo üzrə Avropa Kubokuna yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan yarışda 24 idmançı ilə təmsil olunur. Onlardan 18-i kişi, 3-ü qadındır.

Yarışın ikinci günündə səkkiz azərbaycanlı cüdoçu tatamiyə çıxacaq. 90 kq çəki dərəcəsində Nihad Şıxəlizadə və Xəyyam Əliyev mübarizə aparacaq. 100 kq-da Ajdar Bağırov, Şahin Əsədov və Elmar Qasımov çıxış edəcək. +100 kq çəkidə isə Qurban Məmmədli qüvvəsini sınayacaq.

Qadınların yarışında Diana Tskayeva (48 kq) və Ülviyyə Bayramova (57 kq) medal uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, turnirdə 18 ölkədən 191 cüdoçu iştirak edir. Hazırda Azərbaycan millisinin aktivində 5 medal var – 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uşanqi Kokauri Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinin yarımfinalına yüksəlib - YENİLƏNİR + VİDEO
13:21
Cüdo

Uşanqi Kokauri Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinin yarımfinalına yüksəlib - YENİLƏNİR + VİDEO

Hazırda Azərbaycan millisinin aktivində hələ medal yoxdur
Cüdoçularımız Avropa Kubokunda 5 medal qazanıblar
9 May 20:49
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa Kubokunda 5 medal qazanıblar - FOTO

Turnirdə Azərbaycan medalların əyarına görə 18 ölkə arasında ikinci pillədə qərarlaşıb
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ikinci gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB
9 May 16:55
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ikinci gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
7 May 21:00
Cüdo

“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
Hidayət Heydərov: “Hazırlıqlarımız Bakıdakı dünya çempionatına köklənib”
7 May 13:13
Cüdo

Hidayət Heydərov: “Hazırlıqlarımız Bakıdakı dünya çempionatına köklənib” - FOTO/VİDEO

O, mətbuata çox açıqlama vermək istəmədiyini də söyləyib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq