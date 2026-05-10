10 May 2026
Uşanqi Kokauri Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinin yarımfinalına yüksəlib - YENİLƏNİR + VİDEO

10 May 2026 13:21
Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində uğurlu çıxışını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan U.Kokauri iki mərhələni uğurla adlayaraq yarımfinala yüksəlib.

O, turnirə Qazaxıstan təmsilçisi Jantilek Nurtilepulu üzərində qələbə ilə başlayıb, daha sonra 1/4 finalda Almaniya idmançısı Erik Abramovu məğlub edib.

90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Aslan Kotsoyev də yarışa uğurlu start verib. O, əvvəlcə Qazaxıstan cüdoçusunu, daha sonra isə İtaliya təmsilçisini məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib. Lakin bu mərhələdə Niderland idmançısı Frank de Vitə uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

A.Kotsoyevi indi təsəlliverici görüş gözləyir. Onun rəqibi Moldova təmsilçisi Mixail Latışev olacaq.

12:53

Qazaxıstanın paytaxtı Astanada cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turniri davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Aslan Kotsoyev iki mərhələni uğurla adlayıb. O, əvvəlcə Qazaxıstan təmsilçisi Aybol Nissanalini məğlub edib, daha sonra italiyalı Kristian Parlati üzərində qələbə qazanaraq 1/4 finala yüksəlib.

+100 kq çəki dərəcəsində Uşanqi Kokauri də uğurlu çıxışını davam etdirir. O, əvvəlcə Qazaxıstanlı Jantilek Nurtilepulunu məğlub edib, daha sonra 1/4 finalda almaniyalı Erik Abramovu üstələyib.

12:32

Qazaxıstanın paytaxtı Astanada cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turniri davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə Azərbaycan millisinin daha üç üzvü tatamiyə çıxıb.

90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Aslan Kotsoyev turnirə uğurlu start verib. O, Qazaxıstan təmsilçisi Aybol Nissanalını məğlub edərək 1/8 finala yüksəlib.

100 kq-dan yuxarı çəki dərəcəsində Uşanqi Kokauri qazaxıstanlı Jantilek Nurtilepuludan üstün olub və 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

Azərbaycanın ağır çəkidə digər təmsilçisi Camal Feyziyev isə polşalı Yakub Sordilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan millisinin aktivində hələ medal yoxdur.

İdman.Biz
