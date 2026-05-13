İlham Zəkiyev Astana Qran-prisində mübarizəyə başlayır

Azərbaycan paracüdoçusu, ikiqat Paralimpiya çempionu İlham Zəkiyev Astana Qran-prisində mübarizə aparacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli idmançı Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən yarışda J1 kateqoriyasında, +95 kq çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayacaq.
IBSA-nın rəsmi təqviminə əsasən, Astana Qran-prisi 14 may tarixində yekunlaşacaq.
İlham Zəkiyev Azərbaycan paracüdosunun ən titullu nümayəndələrindən biridir. Doqquzqat Avropa çempionu olan paralimpiyaçımız daha əvvəl dəfələrlə beynəlxalq arenalarda ölkəmizin bayrağını zirvəyə qaldırıb.