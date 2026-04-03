Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” - “Sabah” kubok oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunda qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
21:28
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda hesab yenə dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, Bakı komandasından Umarali Raxmonaliyev 65-ci dəqiqədə penaltidən ikinci qolunu vurub - 2:2.
21:21
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, Ağdam komandasından Kadi Borges oyunda ikinci qolunu vurub - 2:1.
20:06
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, hesab bərabərdir - 1:1.
20:51
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda ilk hissə başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, hesab bərabərdir - 1:1.
20:31
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda hesab bərabərləşib.
İdman.Biz bildirir ki, 28-ci dəqiqədə Ağdam klubundan Kadi Borges fərqlənib - 1:1.
20:25
“Qarabağ” - “Sabah” oyununda hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 22-ci dəqiqədə Bakı klubundan Umarali Raxmonaliyev hesabı açıb.
20:02
“Qarabağ” Bizon Azərbaycan Kuboku yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində “Sabah”ı qəbul edir.
İdman.Biz bildirir ki, matç Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçirilir.
Qeyd edək ki, oyun öncəsi meydançada bu yaxınlarda vəfat etmiş “Qarabağ”ın gənc azarkeşi Zəfər Hacılının xatirəsi anılıb.
19:10
“Qarabağ” Bizon Azərbaycan Kuboku yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda “Sabah”ı qəbul edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 20:00-da start götürəcək matçda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:
“Qarabağ”: 99. Mateus Koxalski 44. Elvin Cəfərquliyev 10. Abdullah Zubir (k) 81. Kevin Medina 20. Kadi Borqes 2. Mateus Silva 9. Joni Montiel 18. Dani Bolt 15. Leandro Andrade 35. Pedro Bikalyo 17. Kamilo Duran
Ehtiyat oyunçular: 1. Şahrudin Məhəmmədəliyev 97. Fabian Buntiç 55. Bədavi Hüseynov 30. Abbas Hüseynov 77. Ramil Şeydayev 27. Toral Bayramov 22. Musa Qurbanlı 32. Hikmət Cəbrayılzadə 8. Marko Yankoviç 21. Aleksey Kaşuk 11. Emmanuel Addai 24. Jeremi Qnali
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
“Sabah”: 92. Stas Pokatilov (k) 5. Rəhman Daşdəmirov 9. Xəyal Əliyev 21. Velko Simiç 80. Akim Zedadka 3. Stiv Solvet 27. Timoteuş Puxaç 13. İvan Lepiniça 11. Kahim Parris 7. Umarali Raxmonaliyev 19. Aron Maluda
Ehtiyat oyunçular: 55. Nicat Mehbalıyev 94. Rəvan Mirzəmmədov 17. Tellur Mütəllimov 10. Aleksey İsayev 2. Amin Seydiyev 6. Abdulax Xaybulaev 20. Coy Lens Mikels 70. Cesse Sekidika 22. Zinedin Uld Xaled 99. Patrik Mbina 53. Andrey Santos 83. Stefen Ende
Baş məşqçi: Valdas Dambrauskas
09:37
Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində daha bir oyun keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qarabağ” Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda “Sabah” ilə qarşılaşacaq.
Görüşün start fiti saat 20:00-da səslənəcək.
Qeyd edək ki, raundun cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək.