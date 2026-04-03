Milli komandalara 27 milyon manatdan çox vəsait xərclənib - HESABAT - FOTO/VİDEO

AFFA-nın 2025-ci il üzrə maliyyə xərcləri ictimaiyyətə təqdim olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın hesabatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, qurumun ötən il üçün xərcləri 49 milyon 110 min 811 manatdır.
Milli komandalara xərclənən vəsait 27 milyon 881 min 267 manat təşkil edib.
Əməkhaqqı və ezamiyyə xərcləri 8 milyon 128 min 465 manat, hakimlər və hakim-inspektorlara 4 milyon 40 min 35 manat, oyunların təşkilinə 2 milyon 441 min manat xərclənib.
Qızlardan və oğlanlardan ibarət U-10-dan başlayaraq U-19-a qədər liqaların təşkili, AFFA Region Liqası və digər turnirlərin keçirilməsi xərcləri 2 milyon 371 min 143 manat olub.
Bundan əlavə, VAR layihəsinin tətbiq olunması üçün 978 min 200 manat, mühafizə üçün 556 min 437 manat, nəqliyyat üçün 472 min 940 manat, Kütləvi futbolun inkişafı üçün 370 min 71 manat, aviabilet və hotellər üçün 341 min 40 manat, digər xərclər üçün 312 min 367 manat, Lisenziyalaşdırma və Maliyyə üçün 267 min 630 manat, təsərrüfat xərcləri üçün 214 min 94 manat, Marketinq və Sponsorluq Departamenti üçün 208 min 220 manat, "Elit Məşq" Layihəsi üçün 185 min 996 manat, təhsil üçün 179 min 806 manat, kommunal və rabitə xərcləri üçün 162 min 100 manat xərclənib.
Qeyd edək ki, klublarımızın Çempionlar Liqası və Avropa Liqası oyunlarına təyinat alan UEFA nümayəndələrinin, hakim və hakim-inspektorların qarşılanması xərcləri də həmin məbləğə daxildir.
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək