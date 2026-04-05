Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının 26-cu turun ilk oyununda “Qəbələ” səfərdə “Kəpəz”dən üstün oldu.
"Qəbələ" oyunun ikinci hissəsində 15 dəqiqə ərzində vurduğu iki qolla aktivinə üç xalı qazandırdı.
Bu nəticədən sonra komandanın turnir cədvəlində mövqeyi (11-ci pillə) dəyişməsə də, xallarını 19-a çatdırdı. "Kəpəz" isə 21 xalla onuncudur.
17:19
Domi Massumo 89-cu dəqiqədə "Qəbələ"nin ikinci qolunu vurdu.
17:02
Oyunun 74-cü dəqiqəsində "Qəbələ"nin oyunçusu İsmael Akinade hesabı açır - 0:1
16:32
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarısı qolsuz bitən “Kəpəz” - “Qəbələ” qarşılaşmasının ikinci hissəsi başladı.
16:18
“Kəpəz” - “Qəbələ” qarşılaşmasının ilk yarısı başa çatıb. 45 dəqiqə ərzində qapılara qol vurulmayıb.
15:29
İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasında 26-cu turun ilk oyunu - “Kəpəz” - “Qəbələ” qarşılaşması başladı.
14:26
İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasında 26-cu turun ilk oyunu - “Kəpəz” - “Qəbələ” qarşılaşması üçün star heyətlər açıqlanıb:
“Kəpəz”: 33. Yusif İmanov, 7. Ehtiram Şahverdiyev, 77. Fərid Nəbiyev, 5. Rauf Hüseynli, 11. Rəhman Hacıyev, 9. Luis Paçu, 29. Dioqo Verdaska (k), 24. Olavale Onanuqa, 12. Mahamadu Ba, 14. Adama Fofana, 4. Mate Abuladze.
Ehtiyat oyunçular: 22. Mummed Hüseynov, 81. Elgün Bayramov, 99. Əli Səmədov, 88. Şakir Seyidov, 17. Ümid Səmədov, 20. Elcan Əbilov, 23. Fərid Kələntərov, 66. Arzu Atakişiyev, 21. Sadiq Şəfiyev, 6. Camal Cəfərov, 97. Elxan Məmmədov, 80. Şahnur İsmayılov
Baş məşqçi: Azər Bağırov.
“Qəbələ”: 1. Səlahət Ağayev, 28. Murad Musayev (k), 66. Nuğay Rəşidov, 27. Eşqin Əhmədov, 24. İsmael Akinade, 33. Seydina Keyta, 50. Adriel Ba Loua, 6. Xayme Syerra, 16. İsaak Amoah, 14. Domi Massumo, 30. Prins Ovusu.
Ehtiyat oyunçular: 93. Rza Cəfərov, 94. Həbib Hüşənov, 11. Asif Məmmədov, 22. Fərid İsgəndərov, 13. Nicat Əliyev, 74. Süleyman Damadayev, 10. Şahin Şahniyarov, 21. Ziya Şəkərxanov, 12. İbrahim Sanqare, 3. Eduardo Kunde, 8. Sambu Sissoko.
Baş məşqçi: Kaxaber Tsxadadze.
09:56
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 26-cu turunun oyunlarına start verilir. İlk oyun “Kəpəz” və “Qəbələ” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:30-da start götürəcək qarşılaşmanı Vüqar Həsənli idarə edəcək.
“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur. 16 xala malik “Qəbələ” isə on birincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 26-ci tur
5 aprel
15:30. “Kəpəz” - “Qəbələ”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: İnqilab Məmmədov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Yevlax şəhər stadionu