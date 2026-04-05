İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sauthempton” və “Arsenal” arasında İngiltərə Kubokunun dörddəbir final mərhələsinin oyunu bitib. Sauthemptonda keçirilən oyunda meydan sahibləri 2:1 hesabı ilə qalib gəliblər.
35-ci dəqiqədə Ross Stüart hesabı açaraq ev sahibi komandaya üstünlük qazandırıb. 68-ci dəqiqədə Viktor Gyökeres bərabərlik qolunu vurub. 85-ci dəqiqədə Şea Çarlz qələbə qolunu vurub.
Beləliklə, Çempionşip təmsilçisi “Sauthempton” Premyer Liqanın liderini mübarizədən kənarlaşdıraraq yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək.
22:19
İngiltərə Kubokunun dörddəbir final mərhələsinin “Çelsi” (London) və “Port Veyl” (Stok-on-Trent) komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Londonlular oyunu 7:0 hesabı ilə qazanıblar. Oyun “Stemford Bridc”də baş tutub.
İkinci dəqiqədə Jorrel Hato hesabı açıb, 25-ci dəqiqədə João Pedro komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb, 42-ci dəqiqədə isə qonaqlar Cordan Qabriel öz qapısına qol vurub. 56-cı dəqiqədə Tosin Adarabioyo, 69-cu dəqiqədə Andrey Santos və 82-ci dəqiqədə Estevao londonluların beşinci və altıncı qollarını vurublar. 90+2-ci dəqiqədə Alexandro Qarnaço penaltidən zərbəni dəqiq yerinə yetirib.
17:50
İngiltərə Kubokunun 2025/2026 mövsümünün 1/4 final mərhələsində “Mançester Siti” ilə “Liverpul” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Mançesterdəki “Etihad” stadionunda baş tutan görüşdə meydan sahibləri 4:0 hesablı qələbə qazanıb.
“Şəhərlilər”in heyətində Erling Haaland 39-cu dəqiqədə penaltidən hesabı açıb, 45+2-ci dəqiqədə dubl edib və 57-ci dəqiqədə het-trikini rəsmiləşdirib, 50-ci dəqiqədə isə Antoine Semenyo fərqlənib. Qonaqlarda Məhəmməd Salah isə 64-cü dəqiqədə penaltini qola çevirə bilməyib.
17:20
Cari həftəsonu İngiltərə futbolunun ikinci ən əhəmiyyətli turnirində yarımfinalçılar bəlli olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu mərhələdə “Mançester Siti” – “Liverpul”, “Çelsi” – “Port Veyl”, “Sauthempton” – “Arsenal” və “Vest Hem” – “Lids” qarşılaşmaları keçiriləcək.
“Mançester Siti” – “Liverpul” (4 aprel)
1/4 finalın ilk qarşılaşması dərhal böyük klassika statusu qazanıb. Komandalar “Etihad” stadionunda üz-üzə gələcək və bu, mövsümdə onların üçüncü dueli olacaq. Hazırda üstünlük “Siti”nin tərəfindədir: Pep Qvardiolanın komandası çempionatda hər iki oyunda qalib gəlib – evdə 3:0, səfərdə isə 2:1. Bu fonda kubok matçı daha da prinsipial görünür, üstəlik meydan sahibləri ardıcıl yeddinci dəfə İngiltərə Kubokunun yarımfinalına çıxmaq şansı qazana bilər.
Qvardiola matçdan əvvəl bildirib ki, son on ildə onun komandası üçün əsas rəqib məhz “Liverpul” olub. Qonaqlarda müsbət xəbər var: Məhəmməd Salah oyuna hazırdır, lakin Alisson Bekker zədə səbəbindən heyətdə olmayacaq.
“Çelsi” – “Port Veyl” (4 aprel)
“Stemford Bric”də keçiriləcək qarşılaşma status baxımından ən qeyri-bərabər görünür, lakin məhz bu oyun mərhələnin ən romantik hekayəsini təqdim edir. “Çelsi” “Port Veyl”i qəbul edəcək və Burslem təmsilçisi üçün bu artıq tarixi hadisədir. “Port Veyl” 1-ci Liqanı (İngiltərənin üçüncü divizionu) təmsil edən yeganə komandadır və 1954-cü ildən bəri ilk dəfə 1/4 finala yüksəlib. Ümumiyyətlə, klubun ən böyük uğuru 1953/54 mövsümündə yarımfinala çıxmasıdır. Həmin vaxt “Veyl” Londonda “Leyton Orient”i 1:0 hesabı ilə məğlub edərək yeganə 1/4 final qələbəsini qazanmışdı.
Cari mövsümdə “Port Veyl”in turnirdəki yolu da diqqət çəkir. Con Bredinin komandası əvvəlcə “Maldon end Tiptri”ni 5:1 hesabı ilə məğlub edib, daha sonra isə ardıcıl dörd dəfə 1:0 hesablı qələbələr qazanıb. Bu mərhələdə “Bristol Rovers”, “Flitvud Taun”, “Bristol Siti” və “Sanderlend” üzərində qələbələr əldə olunub. Maraqlıdır ki, ilk turdan sonra komanda 1/4 finala qədər bir daha qol buraxmayıb. Bununla yanaşı, klub Liqa 1-də sonuncu yerdədir və aşağı liqaya düşmə təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu səbəbdən İngiltərə Kuboku onlar üçün uğursuz mövsümdə əsl nağıla çevrilib.
“Çelsi”nin isə öz motivasiyası var. London klubu 1/4 finala “Reksem” üzərində əlavə vaxtda qazanılan 4:2 hesablı qələbə ilə yüksəlib. Baş məşqçi Liam Rozenior bildirib ki, komanda mövsümü mütləq kubokla başa vurmaq niyyətindədir.
“Sauthempton” – “Arsenal” (4 aprel)
Digər 1/4 final qarşılaşması “Sent-Meris” stadionunda keçiriləcək. “Sauthempton” üçün bu, “Uembli”yə gedən yolda son addımlardan biridir, Mikel Artetanın komandası üçün isə bir neçə cəbhədə mübarizəni davam etdirmək imkanıdır.
Ev sahibləri bu mərhələyə “Fulhem” üzərində 1:0 hesablı qələbə ilə yüksəlib, “Arsenal” isə beşinci raundda “Mansfild”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Beynəlxalq fasilədən sonra “Sauthempton”da bəzi futbolçular məşqlərə qayıtsa da, heyətdə itkilər qalır. “Arsenal” isə oyuna bir sıra zədəlilərlə çıxacaq ki, bu da start heyətinə təsir edə bilər.
“Vest Hem” – “Lids” (5 aprel)
1/4 final mərhələsinin son oyunu Londonda keçiriləcək. “Vest Hem” “Lids”i qəbul edəcək. Cari mövsümdə komandalar Premyer Liqada artıq qarşılaşıblar və həmin oyunda “Lids” evdə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İndi isə londonluların revanş almaq imkanı var.
“Vest Hem” bu mərhələyə çətin oyunlardan keçərək yüksəlib və mübarizəni davam etdirmək niyyətindədir. “Lids” isə uzun illərdən sonra ən uğurlu kubok mövsümlərindən birini keçirir və yarımfinala çıxmaq şansından maksimum yararlanmağa çalışacaq. Komanda əvvəlki mərhələni inamla keçib və oyuna yüksək motivasiya ilə hazırlaşır.