Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

4 Aprel 2026 22:33
Gəncədə cüdo üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən Avropa Kubokunun ilk günü başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk gündə oğlanlar 50, 55, 60, 66 kiloqram, qızlar 40, 44, 48 və 52 kiloqram çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.

Azərbaycan təmsilçiləri 1-i qızıl, 4-ü gümüş, 8-i bürünc olmaqla, ümumilikdə 13 medal qazanıblar.

Rza Xəlilov (55 kiloqram) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Yalnız finalda məğlub olan İbrahim Talıbov, (55 kiloqram), Fərid Rzazadə (50 kiloqram), Fatimə Fərmanzadə (48 kiloqram), İlkin Qarayev (66 kiloqram) ikinci yeri tutublar.

Fərid Xudiyev (55 kiloqram), Mehman Əsgərov (60 kiloqram), Sənan Piriyev (66 kiloqram), Sunay Salamova (40 kiloqram), Fatimə Abdullayeva (44 kiloqram), Könül Eyvazlı (48 kiloqram), Zəhra Mövlamverdiyeva ilə Nərgiz Ağamirzəzadə (hər ikisi 52 kiloqram) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan beynəlxalq yarışda 10 ölkənin 269 cüdoçusu (180 oğlan, 89 qız) iştirak edir.

Avropa Kubokuna aprelin 5-də yekun vurulacaq.

18:20

Aprelin 4-də Gəncə İdman Sarayında cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kubokunun rəsmi açılış mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca iştirakçılar və qonaqlar salamlanıb, Gəncənin beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi edən şəhərlərdən biri kimi əhəmiyyəti vurğulanıb.

Açılış mərasimində bildirilib ki, turnir Avropa Cüdo Birliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Yarışda 10 ölkədən 269 idmançı mübarizə aparır.

Rəsmi hissədə Avropa Cüdo Birliyinin idman komissarı Patris Ronyu, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Cavad Cavadov və Azərbaycan Cüdo Federasiyası prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov çıxış ediblər. Çıxışlarda ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı, bölgələrdə beynəlxalq yarışların təşkili və bu cür turnirlərin gənc idmançıların inkişafındakı rolu xüsusi qeyd olunub. Natiqlər yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb, turnirin yüksək səviyyədə təşkilində əməyi olan bütün tərəflərə təşəkkürlərini bildiriblər.

Daha sonra bədii hissə təqdim olunub. Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin “Xəmsə” ritm və rəqs ansamblının çıxışı mərasimə xüsusi rəng qatıb.

Qeyd edək ki, Gəncədə təşkil olunan yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku iki gün davam edəcək.

16:49

Gəncədə keçirilən yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa Kubokunda Azərbaycanı təmsil edən beş idmançı final mərhələsinə yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Fərid Rzazadə (50 kq), İbrahim Talıbov və Rza Xəlilli (hər ikisi 55 kq), İlkin Qarayev (66 kq) və Fatimə Fərmanzadə (48 kq) həlledici qarşılaşmalarda iştirak etmək hüququ qazanıblar.

Medallar uğrunda döyüşlər günün ikinci yarısında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Avropa Kubokuna aprelin 5-də yekun vurulacaq.

09:20

Gəncədə cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan beynəlxalq yarışda 10 ölkənin 269 cüdoçusu (180 oğlan, 89 qız) iştirak edir.

Turnirin ilk günündə oğlanlar 50, 55, 60 və 66 kq, qızlar isə 40, 44, 48 və 52 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparırlar.

Avropa Kubokunda ölkəmizlə yanaşı Belarus, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Portuqaliya, Tacikistan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının cüdoçuları 16 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayır. Analoji yarışa dördüncü dəfə ev sahibliyi edən Azərbaycan turnirdə 127 idmançı ilə təmsil olunur.

Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq.

