20 May 2026
AZ

Mehdiabadda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
20 May 2026 15:33
127
Mehdiabadda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO

Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yeni cüdo zalı fəaliyyətə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bununla bağlı keçirilən açılış mərasimində Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş katibinin müavini və idman direktoru Kamran Talıbov, gənc oğlanlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli və digər rəsmilər iştirak ediblər.

Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən zal müasir standartlara uyğun tatamilərlə təchiz olunub. Burada paltardəyişmə otaqları və digər köməkçi sahələr də yaradılıb. Yeni zalda 150-dən çox idmançının cüdo ilə məşğul olması üçün şərait mövcuddur.

Qeyd edək ki, 2022-2026-cı illər ərzində ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib. Eyni zamanda Bakı və regionlardakı 202 idman zalına ümumilikdə 14 300 tatami paylanılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yeniyetmə cüdoçular Avropa çempionatına hazırlaşırlar
14:17
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular Avropa çempionatına hazırlaşırlar - FOTO

Azərbaycan millisinin toplanışı qitə birinciliyi öncəsi hazırlıq xarakteri daşıyıb
U-17 cüdoçular tatamiyə çıxıb
11:48
Cüdo

U-17 cüdoçular tatamiyə çıxıb

Liqa yarışının ikinci turunda 245 idmançı mübarizəyə qoşulub
Cüdo üzrə Liqa yarışının ikinci turu keçirilib
19 May 18:59
Cüdo

Cüdo üzrə Liqa yarışının ikinci turu keçirilib - FOTO

Bu il kişilər arasında Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Cüdo üzrə U-14 Liqa yarışının üçüncü turu keçiriləcək
18 May 20:49
Cüdo

Cüdo üzrə U-14 Liqa yarışının üçüncü turu keçiriləcək

643 cüdoçu 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Cüdoçuların reytinqi necə hesablanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18 May 17:26
Cüdo

Cüdoçuların reytinqi necə hesablanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Cüdoda olimpiya təsnifat mərhələsinin başlanmasına bir ay qalıb
Cüdoçularımızdan Xabarovskda iki medal - FOTO/VİDEO
18 May 10:31
Cüdo

Cüdoçularımızdan Xabarovskda iki medal - FOTO/VİDEO

Polad Həsənli beynəlxalq turnirdə qızıl, Zaməddin Bağırov isə bürünc medal qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər