19 May 2026
AZ

Cüdo üzrə Liqa yarışının ikinci turu keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
19 May 2026 18:59
147
Cüdo üzrə Liqa yarışının ikinci turu keçirilib

Mayın 19-da kişilər arasında cüdo üzrə Liqa yarışının II turu keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnirdə 44 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 214 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb.

Bu il kişilər arasında Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Turların yekununa əsasən idmançıların reytinq siyahısı formalaşacaq.

Mükafatçıları təqdim edirik:

-60 kq
1. Babarəhim Mirzəyev (JC 2012 Qobustan)
2. Ayxan İslamlı (Judo Club 2012)
3. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK)
3. Murad Əliyev (Ordu İdman Klubu)

-66 kq
1. Hüseyn Allahyarov (Judo Club 2012)
2. Zahir Ağazadə (Safarov Judo Academy)
3. Elşən Əsədov (Atilla İK)
3. Nihad Rəhimov (RKİM)

-73 kq
1. Nəriman Mirzəyev (Neftçi İK)
2. Fəqan Məmmədli (Judo Club 2012)
3. Nurlan Kərimli (Judo Club 2012)
3. Əlimöhsün Hacıyev (Sərhədçi İM)

-81 kq
1. Süleyman Əliyev (Judo Club 2012)
2. Kənan Məmmədli (Judo Club 2012)
3. Nahid Tarquliyev (Neftçi İK)
3. Cahandar Haqverdiyev (Atilla İK)

-90 kq
1. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
2. Zeynalabdin Xudaverdizadə (Sumqayıt Olipiya İK)
3. Nihad Şıxəlizadə (FHN İSK)
3. Qəzənfər Kazımlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

-100 kq
1. Tunar Fərzəliyev (Judo Club 2012)
2. Fərid İsmayılov (Judo Club 2012)
3. Sərdar Səfixanov (Kanokan-TT İK)
3. Canpolad Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

+100 kq
1. Camal Feyziyev (Sərhədçi İM)
2. Eldar Əliyev (Atilla İK)
3. Orxan Yaqubov (Kano PİK)
3. Rauf Yadigarlı (RKİM)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdo üzrə U-14 Liqa yarışının üçüncü turu keçiriləcək
18 May 20:49
Cüdo

Cüdo üzrə U-14 Liqa yarışının üçüncü turu keçiriləcək

643 cüdoçu 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Cüdoçuların reytinqi necə hesablanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18 May 17:26
Cüdo

Cüdoçuların reytinqi necə hesablanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Cüdoda olimpiya təsnifat mərhələsinin başlanmasına bir ay qalıb
Cüdoçularımızdan Xabarovskda iki medal - FOTO/VİDEO
18 May 10:31
Cüdo

Cüdoçularımızdan Xabarovskda iki medal - FOTO/VİDEO

Polad Həsənli beynəlxalq turnirdə qızıl, Zaməddin Bağırov isə bürünc medal qazanıb
Azərbaycan cüdo millisi Avropa Kubokunda birinci oldu
17 May 23:30
Cüdo

Azərbaycan cüdo millisi Avropa Kubokunda birinci oldu

Yeniyetmə cüdoçularımız Polşada 13 medal qazandılar
Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa Kubokunda günü 8 medalla bitiriblər
17 May 00:34
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa Kubokunda günü 8 medalla bitiriblər

Azərbaycan komandası medal əyarına görə ümumi hesabda birinci pillədə qərarlaşıb
Abşeronda U-17 cüdo Liqasının ikinci turu keçiriləcək
15 May 13:02
Cüdo

Abşeronda U-17 cüdo Liqasının ikinci turu keçiriləcək

Turnir Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar