20 May 2026
Yeniyetmə cüdoçular Avropa çempionatına Polşada hazırlaşdı

20 May 2026 14:17
Yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan cüdo millisi Polşanın Bielsko-Biala şəhərində beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 18-20 may tarixlərində keçirilən hazırlıq prosesi Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

Toplanışda cüdoçulara yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçilər Nicat Şıxəlizadə və Kotaro Sasaki, yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmayılov, həmçinin məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik ediblər.

Hazırlıq prosesi yeniyetmələr arasında Avropa çempionatına hesablanıb. Qitə birinciliyi 29 iyun - 2 iyul tarixlərində İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində keçiriləcək.

