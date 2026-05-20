Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər - FOTO

20 May 2026
Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər

20 May 2026 18:42
Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər

Azərbaycanın kata üzrə ekspertləri Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən Kodokan seminarında iştirak ediblər.

İdman.Biz bildirir ki, İsmayıl Rzayev, Rafiq Nəcəfov, İbrahim Aslanov və Samir İsmayılovdan ibarət heyət seminar çərçivəsində koşiki-no-kata və itsutsu-no-kata üzrə hazırlıq keçib. Tədris prosesinə Kodokan mütəxəssisləri Yoşiharu Makişi və Keniçi Şohida rəhbərlik edib.

Seminarın sonunda kata ekspertlərimiz itsutsu-no-kata üzrə imtahanı uğurla tamamlayaraq Kodokan sertifikatına layiq görülüblər.

Qeyd edək ki, bu katalar yüksək texniki hazırlıq və böyük təcrübə tələb edən, əsasən yüksək dan dərəcəli cüdoçular üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar hesab olunur.

