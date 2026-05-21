21 May 2026
AZ

Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb

Cüdo
Xəbərlər
21 May 2026 20:05
62
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb

Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının II turu start götürüb.

İdman.Biz-in Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadın verdiyi məlumata görə, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən turnirin ilk günündə 6 çəki dərəcəsində 245 cüdoçu mübarizəyə qoşulub.

Qızlar 40 kq, 52 kq, 70 kq, oğlanlar isə 50 kq, 66 kq, 90 kq çəki dərəcələrində qalib və mükafatçıları müəyyənləşdiriblər.

Qeyd edək ki, cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasında önəmli rol oynayacaq.

Medalçıları təqdim edirik:

Qızlar

40 kq

1. Sofiya Bıkova (Maştağa İK)

2. Ləman Bağırova (Naxçıvan UGİM)

3. Fəridə Rəhimli (Naftalan UGİM)

3. Rəvanə Əliquliyeva (Qəbələ, Bakı)

52 kq

1. Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)

2. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

3. Yağmur Abdullayeva (Arifoğlu İK)

3. Gülnarə Qasımova (Şahin 313 İK)

70 kq

1. Türkan Məmmədli (Qədiroğlu İK)

2. Zümrüd Əliyeva (RKİM)

3. Lalə Səbziyeva (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

3. Məleykə Əsədova (Şahin 313 İK)

Oğlanlar

50 kq

1. Ülvi Cəlilzadə (Neftçi İK)

2. Hüseyn Əliyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Eldar Xəlilov (Goranboy OİK)

3. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

66 kq

1. Əli Cəfərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Həsən İbadov (Neftçi İK)

3. Dünyamalı Asdanlı (Judo Club 2020 İK)

3. Mikayıl Qocayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

90 kq

1. Saleh Rzayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Munir Əlizadə (Atilla İK)

3. Qədir Umudəliyev (Qədiroğlu İK)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb
20 May 21:19
Cüdo

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb

Cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Üç Afrika ölkəsi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün iştirak ərizəsi göndərib
20 May 20:19
Cüdo

Üç Afrika ölkəsi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün iştirak ərizəsi göndərib

Dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 10-dək Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər
20 May 18:42
Cüdo

Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər - FOTO

Seminarın sonunda kata ekspertlərimiz Kodokan sertifikatına layiq görülüblər
Mehdiabadda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO
20 May 15:33
Cüdo

Mehdiabadda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO

Yeni zalda 150-dən çox idmançının cüdo ilə məşğul olması üçün şərait mövcuddur
Yeniyetmə cüdoçular Avropa çempionatına hazırlaşırlar
20 May 14:17
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular Avropa çempionatına hazırlaşırlar - FOTO

Azərbaycan millisinin toplanışı qitə birinciliyi öncəsi hazırlıq xarakteri daşıyıb
U-17 cüdoçular tatamiyə çıxıb
20 May 11:48
Cüdo

U-17 cüdoçular tatamiyə çıxıb

Liqa yarışının ikinci turunda 245 idmançı mübarizəyə qoşulub

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir