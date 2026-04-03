Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ikinci oyununda “Naxçıvan” “Sərhədçi” ilə qarşılaşıb.
Oyun 98:87 hesabı ilə birincilərin xeyrinə qurtarıb.
17:17
Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk oyununda “Quba” “Şəki”ni qəbul edib.
Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 101:89.
10:01
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, açılış günündə iki görüş nəzərdə tutulub.
Günün ilk matçında saat 15:00-da “Quba” komandası Quba Olimpiya İdman Kompleksində “Şəki”ni qəbul edəcək.
Günün ikinci qarşılaşması isə saat 19:00-da baş tutacaq. “Naxçıvan” və “Sərhədçi” komandaları Bakı İdman Sarayında üz-üzə gələcəklər.