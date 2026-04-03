3 Aprel 2026 22:40
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ikinci oyununda “Naxçıvan” “Sərhədçi” ilə qarşılaşıb.

Oyun 98:87 hesabı ilə birincilərin xeyrinə qurtarıb.

17:17

Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk oyununda “Quba” “Şəki”ni qəbul edib.

Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 101:89.

Günün ikinci qarşılaşması isə saat 19:00-da baş tutacaq. “Naxçıvan” və “Sərhədçi” komandaları Bakı İdman Sarayında üz-üzə gələcəklər.

10:01

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, açılış günündə iki görüş nəzərdə tutulub.

Günün ilk matçında saat 15:00-da “Quba” komandası Quba Olimpiya İdman Kompleksində “Şəki”ni qəbul edəcək.

Günün ikinci qarşılaşması isə saat 19:00-da baş tutacaq. “Naxçıvan” və “Sərhədçi” komandaları Bakı İdman Sarayında üz-üzə gələcəklər.

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çikaqo Bullz”da Ues Anseld dövrü başlaya bilər
00:26
Basketbol

“Çikaqo Bullz”da Ues Anseld dövrü başlaya bilər

Billi Donovanın gələcəyi sual altındadır, köməkçisi əsas namizəddir
Lebron Ceyms oynamaq istəmədiyi iki şəhərin adını çəkib
5 Aprel 05:14
Basketbol

Lebron Ceyms oynamaq istəmədiyi iki şəhərin adını çəkib

Lebron daha əvvəl komandanı Neşvillə köçürməyi təklif etməklə Memfisdə qəzəbə səbəb olmuşdu
“Sabah” yoldaşlıq oyununda “Astana”ya məğlub olub
5 Aprel 00:11
Basketbol

“Sabah” yoldaşlıq oyununda “Astana”ya məğlub olub - FOTO

Komandalar arasında növbəti yoldaşlıq oyunu aprelin 6-da olacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” və NTD qələbə qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 17:47
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” və NTD qələbə qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Görüş Bakı İdman Sarayında baş tutub
Halil Atlı: “Pley-offa köklənəcəyik”
4 Aprel 17:09
Basketbol

Halil Atlı: “Pley-offa köklənəcəyik”

O qələbəni şərh etdi
Georgi Kondruseviç: “Geniş heyətə malik rəqiblə rəqabət apara bilmirik”
4 Aprel 17:03
Basketbol

Georgi Kondruseviç: “Geniş heyətə malik rəqiblə rəqabət apara bilmirik”

O pley-in oyununda 55:91 hesablı yenilgini dəyərləndirdi
NBA tarixində ilk: 19 yaşlı basketbolçu bir oyunda 50 xal topladı - VİDEO
4 Aprel 14:01
Basketbol

NBA tarixində ilk: 19 yaşlı basketbolçu bir oyunda 50 xal topladı - VİDEO

Kuper Fleqq rekord qırdı, lakin “Dallas” məğlub oldu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək