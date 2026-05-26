“Niks” 27 ildən sonra ilk dəfə NBA finalına çıxdı və pley-off tarixini yenidən yazdı - VİDEO

“Nyu-York Niks” basketbol klubu Şərq Konfransının finalında “Klivlend Kavalyers”i darmadağın edərək 1999-cu ildən sonra ilk dəfə NBA finalına yüksəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, seriyanın altıncı matçı nyu-yorkluların 130:93 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Görüşün gedişində “Niks”in üstünlüyü 45 xala çatıb.
Lakin əsas hadisə sadəcə Tom Tibodonun komandasının qələbəsi yox, “Nyu-York”un bu pley-off ərzində əldə etdiyi genişmiqyaslı tarixi nailiyyətlər olub.
Statistikaya görə, “Niks” NBA tarixində seriyanın üçüncü matçından finala qədər yol keçən komandalar arasında ən yaxşı dövrəni keçirib. Komandanın bu pley-offdakı orta qələbə fərqi 19,4 xaldır - bu, liqa tarixində bütün finalçılar arasında ən yaxşı göstəricidir. Əvvəlki rekord 2017-ci il nümunəsindəki “Qolden Steyt Uorriorz”a məxsus idi - 16,3.
Bundan başqa, “Nyu-York” eyni anda bir neçə unikal nailiyyətə imza atıb: komanda pley-offda ardıcıl 11 qələbə qazanıb, postsezon tarixində ən effektiv hücumu göstərib, pley-off seriyalarında ümumi xal fərqi üzrə rekord müəyyənləşdirib, hazırkı pley-offun üç seriyası isə franşiza tarixində ən inamlı seriyalar olub. Bu pley-offda “Niks” ardıcıl olaraq “Atlanta”, “Filadelfiya” və “Klivlend”i darmadağın edib, komandanın özü isə artıq analitiklər tərəfindən “Leykers”, “Sperz” və “Uorriorz”un əfsanəvi çempion heyətləri ilə müqayisə olunur.
Bu, Amerika idmanının ən media yönümlü və tarixən əhəmiyyətli təşkilatlarından biri olaraq qalan, lakin onilliklər boyunca əbədi məyusluqlar komandası statusunda yaşayan klub üçün xüsusilə simvolik görünür.
Amerika mediası “Klivlend”in uğursuzluğuna ayrıca diqqət ayırır. Kenni Etkinsonun komandası seriyanın 22 xallıq üstünlüyü əldən verdiyi birinci matçından sonra faktiki olaraq psixoloji baxımdan dayanıqlı görünməyi dayandırıb.
Darmadağınla nəticələnən məğlubiyyət fonunda artıq klubun mümkün yenidən qurulması, baş məşqçinin gələcəyi, həmçinin Donavan Mitçellin liderlik keyfiyyətləri və “Kavalyers”in hazırkı heyəti ətrafında yeni şübhələr barədə danışılır.
Bununla yanaşı, “Niks” indi 1973-cü ildən sonra ilk NBA çempionluğuna bir addımlıq məsafədədir.