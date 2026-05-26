26 May 2026
AZ

“Niks” 27 ildən sonra ilk dəfə NBA finalına çıxdı və pley-off tarixini yenidən yazdı - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
26 May 2026 10:42
163
“Niks” 27 ildən sonra ilk dəfə NBA finalına çıxdı və pley-off tarixini yenidən yazdı - VİDEO

“Nyu-York Niks” basketbol klubu Şərq Konfransının finalında “Klivlend Kavalyers”i darmadağın edərək 1999-cu ildən sonra ilk dəfə NBA finalına yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, seriyanın altıncı matçı nyu-yorkluların 130:93 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Görüşün gedişində “Niks”in üstünlüyü 45 xala çatıb.

Lakin əsas hadisə sadəcə Tom Tibodonun komandasının qələbəsi yox, “Nyu-York”un bu pley-off ərzində əldə etdiyi genişmiqyaslı tarixi nailiyyətlər olub.

Statistikaya görə, “Niks” NBA tarixində seriyanın üçüncü matçından finala qədər yol keçən komandalar arasında ən yaxşı dövrəni keçirib. Komandanın bu pley-offdakı orta qələbə fərqi 19,4 xaldır - bu, liqa tarixində bütün finalçılar arasında ən yaxşı göstəricidir. Əvvəlki rekord 2017-ci il nümunəsindəki “Qolden Steyt Uorriorz”a məxsus idi - 16,3.

Bundan başqa, “Nyu-York” eyni anda bir neçə unikal nailiyyətə imza atıb: komanda pley-offda ardıcıl 11 qələbə qazanıb, postsezon tarixində ən effektiv hücumu göstərib, pley-off seriyalarında ümumi xal fərqi üzrə rekord müəyyənləşdirib, hazırkı pley-offun üç seriyası isə franşiza tarixində ən inamlı seriyalar olub. Bu pley-offda “Niks” ardıcıl olaraq “Atlanta”, “Filadelfiya” və “Klivlend”i darmadağın edib, komandanın özü isə artıq analitiklər tərəfindən “Leykers”, “Sperz” və “Uorriorz”un əfsanəvi çempion heyətləri ilə müqayisə olunur.

Bu, Amerika idmanının ən media yönümlü və tarixən əhəmiyyətli təşkilatlarından biri olaraq qalan, lakin onilliklər boyunca əbədi məyusluqlar komandası statusunda yaşayan klub üçün xüsusilə simvolik görünür.

Amerika mediası “Klivlend”in uğursuzluğuna ayrıca diqqət ayırır. Kenni Etkinsonun komandası seriyanın 22 xallıq üstünlüyü əldən verdiyi birinci matçından sonra faktiki olaraq psixoloji baxımdan dayanıqlı görünməyi dayandırıb.

Darmadağınla nəticələnən məğlubiyyət fonunda artıq klubun mümkün yenidən qurulması, baş məşqçinin gələcəyi, həmçinin Donavan Mitçellin liderlik keyfiyyətləri və “Kavalyers”in hazırkı heyəti ətrafında yeni şübhələr barədə danışılır.

Bununla yanaşı, “Niks” indi 1973-cü ildən sonra ilk NBA çempionluğuna bir addımlıq məsafədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya Kubokuna qatılacaq Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmasının heyəti açıqlanıb
25 May 20:10
Basketbol

Dünya Kubokuna qatılacaq Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmasının heyəti açıqlanıb

Yarış iyunun 1-7-də Polşanın paytaxtı Varşavada keçiriləcək
“Nyu-York Nayks” azarkeşləri həlledici oyun üçüm 280 min dollara yaxın pul ödəməli olublar
25 May 15:00
Basketbol

“Nyu-York Nayks” azarkeşləri həlledici oyun üçüm 280 min dollara yaxın pul ödəməli olublar

NBA finalına biletlər rekord qiymətə satılıb
Ratomir Deliç: “Heç bir rəqibdən çəkinmirik”
24 May 11:53
Basketbol

Ratomir Deliç: “Heç bir rəqibdən çəkinmirik”

Azərbaycan millisi 3x3 basketbol üzrə Dünya Çempionatında A qrupunda mübarizə aparacaq
Əfsanəvi basketbolçu ölümcül xəstə müəlliməsinin arzusunu gerçəkləşdirib
23 May 13:04
Basketbol

Əfsanəvi basketbolçu ölümcül xəstə müəlliməsinin arzusunu gerçəkləşdirib

Maykl Cordan keçmiş müəlliməsi ilə görüntülü danışdı
Avroliqa: “Fənərbağça” mübarizəni dayandırıb
23 May 02:10
Basketbol

Avroliqa: “Fənərbağça” mübarizəni dayandırıb

“Fənərbağça” bu turnirin ötənilki qalibidir
Lebron Ceyms NBA karyerasını davam etdirmək üçün motivasiyasından danışıb
22 May 08:19
Basketbol

Lebron Ceyms NBA karyerasını davam etdirmək üçün motivasiyasından danışıb

Ceyms karyerasında 23 mövsüm keçirib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq