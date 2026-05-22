22 May 2026
AZ

Lebron Ceyms NBA karyerasını davam etdirmək üçün motivasiyasından danışıb

Basketbol
Xəbərlər
22 May 2026 08:19
85
Lebron Ceyms NBA karyerasını davam etdirmək üçün motivasiyasından danışıb

“Los Anceles Leykers”in hücumçusu Lebron Ceyms bildirib ki, hansı komandada oynamasından asılı olmayaraq, karyerasını davam etdirərsə, qələbə onun əsas motivasiyası olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ceyms karyerasında 23 mövsüm keçirib. O, bu yay məhdudiyyətsiz azad agent olacaq və onun karyerasını bitirmək və ya 24-cü mövsümə davam etmək qərarı əsas intriqalarından biri olaraq qalır.

“Çünki hər gün işə getmək üçün həyəcanlı olmaq istəyirsən. Hər gün qazanmaq üçün həyəcanlı olmaq istəyirsən. Və eyni hissləri keçirən bir qrup oğlanın ətrafında olmaq və bir addım da geri çəkilməməyə çalış. Bir mövsümün uzun bir marafon olduğunu başa düşməlisən, amma mövsüm boyu bu tikinti daşları mövsümdən sonrakı sprintə girərkən vacibdir. Beləliklə, bəli, mən heç yerə getməyəcəyəm. Bu, 24-cü mövsümün başlanğıcı və ya buna bənzər bir şey olacaq”, - Lebron “Mind the Game” podkastında deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Beşiktaş” ulduzları hesabı ödəmədən qaçıblar - FOTO
21 May 18:01
Basketbol

“Beşiktaş” ulduzları hesabı ödəmədən qaçıblar - FOTO

İki basketbolçunun hesabı ödəmədən ayrıldığı bildirilir
FIBA korrupsiyaya görə iki ukraynalı basketbolçunu ömürlük diskvalifikasiya edib
21 May 02:18
Basketbol

FIBA korrupsiyaya görə iki ukraynalı basketbolçunu ömürlük diskvalifikasiya edib

İşə baxıldıqdan sonra hər iki oyunçu eyni cəzaya məruz qalıb
“Belə bir statistikada ilk sırada yer almaq sevindiricidir” - “Neftçi”nin basketbolçusunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
20 May 16:17
Basketbol

“Belə bir statistikada ilk sırada yer almaq sevindiricidir” - “Neftçi”nin basketbolçusunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Camal Bey başa çatan mövsüm və gələcək planlarından danışıb
“Sabah” BK-nın 33 yaşlı yeni baş məşqçisi: “Məqsədim tanınan sistem qurmaqdır”
19 May 13:30
Basketbol

“Sabah” BK-nın 33 yaşlı yeni baş məşqçisi: “Məqsədim tanınan sistem qurmaqdır”

Lazar Spasiç iddialı klubun baş məşqçisi təyin olunmağı “böyük şərəf” adlandırıb
“Sabah” Lazar Spasiçlə üç illik müqavilə imzaladı - RƏSMİ
19 May 13:13
Basketbol

“Sabah” Lazar Spasiçlə üç illik müqavilə imzaladı - RƏSMİ

İdman.Biz daha əvvəl “Sabah”ın serbiyalı mütəxəssislə müqavilə imzalaması barədə məlumat yayıb

“Sabah” basketbol klubu yeni baş məşqçi ilə müqavilə bağladı - ÖZƏL
18 May 11:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu yeni baş məşqçi ilə müqavilə bağladı - ÖZƏL

Dördqat Azərbaycan çempionu iddialı serbiyalı mütəxəssislə üç illik müqavilə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub