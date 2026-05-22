Lebron Ceyms NBA karyerasını davam etdirmək üçün motivasiyasından danışıb

“Los Anceles Leykers”in hücumçusu Lebron Ceyms bildirib ki, hansı komandada oynamasından asılı olmayaraq, karyerasını davam etdirərsə, qələbə onun əsas motivasiyası olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ceyms karyerasında 23 mövsüm keçirib. O, bu yay məhdudiyyətsiz azad agent olacaq və onun karyerasını bitirmək və ya 24-cü mövsümə davam etmək qərarı əsas intriqalarından biri olaraq qalır.
“Çünki hər gün işə getmək üçün həyəcanlı olmaq istəyirsən. Hər gün qazanmaq üçün həyəcanlı olmaq istəyirsən. Və eyni hissləri keçirən bir qrup oğlanın ətrafında olmaq və bir addım da geri çəkilməməyə çalış. Bir mövsümün uzun bir marafon olduğunu başa düşməlisən, amma mövsüm boyu bu tikinti daşları mövsümdən sonrakı sprintə girərkən vacibdir. Beləliklə, bəli, mən heç yerə getməyəcəyəm. Bu, 24-cü mövsümün başlanğıcı və ya buna bənzər bir şey olacaq”, - Lebron “Mind the Game” podkastında deyib.