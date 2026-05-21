FIBA korrupsiyaya görə iki ukraynalı basketbolçunu ömürlük diskvalifikasiya edib

FIBA İntizam Komissiyası ukraynalı basketbolçular Oleksandr Kolçenko və Sergey Priymakı ömürlük diskvalifikasiya edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, idmançılar matç nəticələrini saxtalaşdırmaqda, basketbol yarışlarına mərc etməkdə və məlum korrupsiyanı gizlətməkdə günahkar biliniblər.
FIBA-nın araşdırması nəticəsində məlum olub ki, oyunçular 2024 və 2025 mövsümlərində Filippinin Naic Aces və Sinqapurun Adroit komandaları arasında keçirilən matçlarda qayda pozuntularında iştirak ediblər. Buraya 2025-ci ilin may ayında Çempionlar Liqası Şərqi Asiya turnirinin iki oyunu da daxil idi.
İşə baxıldıqdan sonra hər iki oyunçu eyni cəzaya məruz qalıb - FIBA tərəfindən təsdiqlənmiş hər hansı bir tədbirdə oyunçu kimi iştirak etməkdən ömürlük məhrum edilmə, eləcə də təşkilat tərəfindən tanınan turnirlərdə hər hansı digər funksiyaları yerinə yetirməkdən məhrum edilmə.
Sanksiyalar həmçinin həvəskar turnirlər də daxil olmaqla, Ukraynada keçirilən yarışlara da şamil edilir.