21 May 2026
AZ

FIBA korrupsiyaya görə iki ukraynalı basketbolçunu ömürlük diskvalifikasiya edib

Basketbol
Xəbərlər
21 May 2026 02:18
317
FIBA korrupsiyaya görə iki ukraynalı basketbolçunu ömürlük diskvalifikasiya edib

FIBA İntizam Komissiyası ukraynalı basketbolçular Oleksandr Kolçenko və Sergey Priymakı ömürlük diskvalifikasiya edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, idmançılar matç nəticələrini saxtalaşdırmaqda, basketbol yarışlarına mərc etməkdə və məlum korrupsiyanı gizlətməkdə günahkar biliniblər.

FIBA-nın araşdırması nəticəsində məlum olub ki, oyunçular 2024 və 2025 mövsümlərində Filippinin Naic Aces və Sinqapurun Adroit komandaları arasında keçirilən matçlarda qayda pozuntularında iştirak ediblər. Buraya 2025-ci ilin may ayında Çempionlar Liqası Şərqi Asiya turnirinin iki oyunu da daxil idi.

İşə baxıldıqdan sonra hər iki oyunçu eyni cəzaya məruz qalıb - FIBA ​​tərəfindən təsdiqlənmiş hər hansı bir tədbirdə oyunçu kimi iştirak etməkdən ömürlük məhrum edilmə, eləcə də təşkilat tərəfindən tanınan turnirlərdə hər hansı digər funksiyaları yerinə yetirməkdən məhrum edilmə.

Sanksiyalar həmçinin həvəskar turnirlər də daxil olmaqla, Ukraynada keçirilən yarışlara da şamil edilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Belə bir statistikada ilk sırada yer almaq sevindiricidir” - “Neftçi”nin basketbolçusunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
20 May 16:17
Basketbol

“Belə bir statistikada ilk sırada yer almaq sevindiricidir” - “Neftçi”nin basketbolçusunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Camal Bey başa çatan mövsüm və gələcək planlarından danışıb
“Sabah” BK-nın 33 yaşlı yeni baş məşqçisi: “Məqsədim tanınan sistem qurmaqdır”
19 May 13:30
Basketbol

“Sabah” BK-nın 33 yaşlı yeni baş məşqçisi: “Məqsədim tanınan sistem qurmaqdır”

Lazar Spasiç iddialı klubun baş məşqçisi təyin olunmağı “böyük şərəf” adlandırıb
“Sabah” Lazar Spasiçlə üç illik müqavilə imzaladı - RƏSMİ
19 May 13:13
Basketbol

“Sabah” Lazar Spasiçlə üç illik müqavilə imzaladı - RƏSMİ

İdman.Biz daha əvvəl “Sabah”ın serbiyalı mütəxəssislə müqavilə imzalaması barədə məlumat yayıb

“Sabah” basketbol klubu yeni baş məşqçi ilə müqavilə bağladı - ÖZƏL
18 May 11:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu yeni baş məşqçi ilə müqavilə bağladı - ÖZƏL

Dördqat Azərbaycan çempionu iddialı serbiyalı mütəxəssislə üç illik müqavilə imzalayıb
“Sabah”ın yeni baş məşqçisi bəlli olur
17 May 13:53
Basketbol

“Sabah”ın yeni baş məşqçisi bəlli olur

Lazar Spasiçin Rimas Kurtinaytisi əvəzləyəcəyi gözlənilir
Ataman “Hapoel”in sahibinə: “Kəs səsini və komandanla məşğul ol”
17 May 00:54
Basketbol

Ataman “Hapoel”in sahibinə: “Kəs səsini və komandanla məşğul ol”

Hər şey Atamanın “Panatinaikos” basketbolçusu Timoti Şortsu tənqid etməsindən başalayıb

Ən çox oxunanlar

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir
Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib
19 May 03:15
Dünya futbolu

Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib - VİDEO

Oyunçu 2010-cu ildən bəri “selesao” böyüklər komandasında oynayır