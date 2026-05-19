19 May 2026
Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib

19 May 2026 03:15
Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti “Santos”un hücumçusu Neymarın milli komandanın DÇ-2026 heyətinə daxil edilməsi qərarını izah edib.

İdman.Biz Neymar 79 qolla Braziliya yığmasının bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur.

“Neymarın son zamanlar sabitlik nümayiş etdirdiyi və yaxşı fiziki vəziyyətdə olduğu qənaətinə gəldik”, - deyə Ançelotti bildirib.

Oyunçu 2010-cu ildən bəri “selesao” böyüklər komandasında oynayır. Bu mövsüm 15 matçda altı qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

