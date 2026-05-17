Ataman “Hapoel”in sahibinə: “Kəs səsini və komandanla məşğul ol”

“Panatinaikos”un baş məşqçisi Ergin Ataman türk məşqçini tənqid etdikdən sonra İsrailin “Hapoel” klubunun sahibi Ofer Yannaya cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, səbəb Yannayın X-də verdiyi açıqlamalar olub. O, Atamanın “Panatinaikos” basketbolçusu Timoti Şortsu tənqid etməsinə görə məşqçini “hörmət qoymayan və həddini bilməyən” adlandırıb.
“Sən yaxşı oğlansan, amma digər klublara və digər məşqçilərə hörmət qoymursan. Məşqçinə, oyunçularına və komandana diqqət yetir. Nəticələrinə diqqət yetir. Bu, Avropada ilk ilindir. Mənim haqqımda danışmağa haqqın yoxdur. Rəqibim olan birinin şərhlərini qəbul edə bilmərəm. Hörmətli olmalısan. Öz oyunçularınla danış. Və son bir şey: Eşitdim ki, gələn il 75 milyon avroluq büdcən olacaq. Uğurlar. Amma bu düşüncə tərzinə və 100 milyon avroluq büdcənə sahib olsan belə, heç nə qazana bilməzsən. Heç vaxt mənim səviyyəmə çata bilməzsən. Heç vaxt bir Avroliqa qazana bilməzsən. Beş ildə üç Avroliqa qazandım. Kəs səsini və komandana diqqət yetir”, - Basket News Atamanın sözlərini sitat gətirir.