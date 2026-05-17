17 May 2026
AZ

Ataman “Hapoel”in sahibinə: “Kəs səsini və komandanla məşğul ol”

Basketbol
Xəbərlər
17 May 2026 00:54
192
Ataman “Hapoel”in sahibinə: “Kəs səsini və komandanla məşğul ol”

“Panatinaikos”un baş məşqçisi Ergin Ataman türk məşqçini tənqid etdikdən sonra İsrailin “Hapoel” klubunun sahibi Ofer Yannaya cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, səbəb Yannayın X-də verdiyi açıqlamalar olub. O, Atamanın “Panatinaikos” basketbolçusu Timoti Şortsu tənqid etməsinə görə məşqçini “hörmət qoymayan və həddini bilməyən” adlandırıb.

“Sən yaxşı oğlansan, amma digər klublara və digər məşqçilərə hörmət qoymursan. Məşqçinə, oyunçularına və komandana diqqət yetir. Nəticələrinə diqqət yetir. Bu, Avropada ilk ilindir. Mənim haqqımda danışmağa haqqın yoxdur. Rəqibim olan birinin şərhlərini qəbul edə bilmərəm. Hörmətli olmalısan. Öz oyunçularınla danış. Və son bir şey: Eşitdim ki, gələn il 75 milyon avroluq büdcən olacaq. Uğurlar. Amma bu düşüncə tərzinə və 100 milyon avroluq büdcənə sahib olsan belə, heç nə qazana bilməzsən. Heç vaxt mənim səviyyəmə çata bilməzsən. Heç vaxt bir Avroliqa qazana bilməzsən. Beş ildə üç Avroliqa qazandım. Kəs səsini və komandana diqqət yetir”, - Basket News Atamanın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” basketbol klubu baş məşqçi Rimas Kurtinaytislə yollarını ayırdı
16 May 18:11
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu baş məşqçi Rimas Kurtinaytislə yollarını ayırdı

Rimas Kurtinaytisin rəhbərliyi altında “bayquşlar” ardıcıl üç dəfə ölkə çempionu olub
“Neftçi”nin qadın basketbolçuları Dünya Seriyasında ikinci matçını da uduzdular - YENİLƏNİB
16 May 14:29
Basketbol

“Neftçi”nin qadın basketbolçuları Dünya Seriyasında ikinci matçını da uduzdular - YENİLƏNİB

Komanda bu gün iki oyunda qüvvəsini sınayıb
“Əminəm ki, “Neftçi” ciddi nəticələr qazana bilər” - Aoi Katsuranın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14 May 14:56
Basketbol

“Əminəm ki, “Neftçi” ciddi nəticələr qazana bilər” - Aoi Katsuranın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bakı komandasına bu yaxınlarda qoşulan basketbolçu klubu beynəlxalq arenada layiqincə təmsil etmək istədiyini söyləyir
Avroliqanın “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları məlum olub
14 May 02:05
Basketbol

Avroliqanın “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları məlum olub

Turnir 22-24 may tarixlərində Yunanıstanın Afina şəhərində keçiriləcək
Dünya Seriyası: “Neftçi” Şanxay mərhələsində mübarizə aparacaq
14 May 00:31
Basketbol

Dünya Seriyası: “Neftçi” Şanxay mərhələsində mübarizə aparacaq

Yarışda 16 komanda iştirak edəcək
“Memfis” klubunun hücumçusu Brendon Klarkın ölüm səbəbi açıqlanıb
13 May 01:15
Basketbol

“Memfis” klubunun hücumçusu Brendon Klarkın ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

Kanadalı mərkəz oyunçusu karyerasına “San Xose Steyt”də başlayıb

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib
16 May 18:52
Futbol

“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq