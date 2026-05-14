Avroliqanın “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları məlum olub

Basketbol üzrə Avroliqanın dörddəbir finalının son günündən sonra “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları müəyyənləşib.
Hazırkı Avroliqa çempionu “Fənərbağça” seriyada Litvanın “Jalgiris” komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Yunanıstanın “Olimpiakos” komandası “Monako” ilə seriyanı 3:0 hesabı ilə başa vurub. İspaniyanın “Valensiya” komandası Yunanıstanın “Panatinaikos” komandasına iki məğlubiyyətdən sonra həlledici beşinci oyunda qələbə qazanıb. “Real Madrid” seriyada “Hapoel”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə, “Dördlər finalı”nın bütün cütlükləri müəyyənləşib:
Fənərbağça - Olimpiakos;
Valensiya - Real Madrid.
Turnir 22-24 may tarixlərində Yunanıstanın Afina şəhərində keçiriləcək.