14 May 2026 02:05
Avroliqanın “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları məlum olub

Basketbol üzrə Avroliqanın dörddəbir finalının son günündən sonra “Dördlər finalı”nın bütün iştirakçıları müəyyənləşib.

İdman.Biz size yekun nəticələrlə tanış edir.

Hazırkı Avroliqa çempionu “Fənərbağça” seriyada Litvanın “Jalgiris” komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Yunanıstanın “Olimpiakos” komandası “Monako” ilə seriyanı 3:0 hesabı ilə başa vurub. İspaniyanın “Valensiya” komandası Yunanıstanın “Panatinaikos” komandasına iki məğlubiyyətdən sonra həlledici beşinci oyunda qələbə qazanıb. “Real Madrid” seriyada “Hapoel”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Beləliklə, “Dördlər finalı”nın bütün cütlükləri müəyyənləşib:

Fənərbağça - Olimpiakos;
Valensiya - Real Madrid.

Turnir 22-24 may tarixlərində Yunanıstanın Afina şəhərində keçiriləcək.

