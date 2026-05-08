8 May 2026
AZ

Lebron Ceyms NBA tarixində ilkə imza atdı

Basketbol
Xəbərlər
8 May 2026 16:06
129
Lebron Ceyms NBA tarixində ilkə imza atdı

ABŞ-nin “Los-Anceles Leykers” basketbol komandasının lideri Lebron Ceyms NBA tarixində daha bir rekorda imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı basketbolçu “Oklahoma-Siti Tander”ə qarşı pley-off matçında karyerasında 300-cü dəfə NBA pley-off oyununda iştirak edib. Ceyms bu göstəriciyə çatan ilk oyunçu olub.

Qərb konfransının yarımfinal seriyasının ikinci oyununda “Los-Anceles Leykers” səfərdə “Oklahoma-Siti Tander”ə 107:125 hesabı ilə uduzub.

Lebron Ceyms tarixi matçda 23 xal toplayıb və altı məhsuldar ötürmə edib. “Leykers”in ən məhsuldar oyunçusu isə 31 xalla Ostin Rivz olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya Seriyası: “Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası yarımfinalda məğlub olub - YENİLƏNİB
14:52
Basketbol

Dünya Seriyası: “Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası yarımfinalda məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 21:16 hesablı qələbəsi ilə bitib
“Real” Avroliqanın “Dördlər Finalı”na vəsiqə qazanıb
00:27
Basketbol

“Real” Avroliqanın “Dördlər Finalı”na vəsiqə qazanıb

Hazırkı Avroliqa çempionu “Fənərbağça”dır
Kamran Məmmədov: “Baş məşqçinin tapşırıqlarını yerinə yetirib çempion olduq”
7 May 17:11
Basketbol

Kamran Məmmədov: “Baş məşqçinin tapşırıqlarını yerinə yetirib çempion olduq”

“Sabah”ın basketbolçusu arxada qalan mövsümün çətin keçdiyini bildirib
Dünya Seriyası: “Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB
7 May 16:06
Basketbol

Dünya Seriyası: “Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Turnirə mayın 8-də yekun vurulacaq
Azərbaycanı təmsil etmək istəyən rusiyalı basketbolçu “Neftçi” ilə birlikdə - ÖZƏL + FOTO
7 May 13:25
Basketbol

Azərbaycanı təmsil etmək istəyən rusiyalı basketbolçu “Neftçi” ilə birlikdə - ÖZƏL + FOTO

Federasiya idmançının keçidi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib
“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Dünya Seriyasında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq”
6 May 21:29
Basketbol

“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Dünya Seriyasında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq”

Mütəxəssis bu turnirin mövsümdə ilk yarışları olduğunu xatırladıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq