Lebron Ceyms NBA tarixində ilkə imza atdı

ABŞ-nin “Los-Anceles Leykers” basketbol komandasının lideri Lebron Ceyms NBA tarixində daha bir rekorda imza atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı basketbolçu “Oklahoma-Siti Tander”ə qarşı pley-off matçında karyerasında 300-cü dəfə NBA pley-off oyununda iştirak edib. Ceyms bu göstəriciyə çatan ilk oyunçu olub.
Qərb konfransının yarımfinal seriyasının ikinci oyununda “Los-Anceles Leykers” səfərdə “Oklahoma-Siti Tander”ə 107:125 hesabı ilə uduzub.
Lebron Ceyms tarixi matçda 23 xal toplayıb və altı məhsuldar ötürmə edib. “Leykers”in ən məhsuldar oyunçusu isə 31 xalla Ostin Rivz olub.