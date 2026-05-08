8 May 2026
Dünya Seriyası: “Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası 1/4 final oyununa çıxacaq

8 May 2026 10:02
Bu gün “Neftçi”nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Filippinin paytaxtı Manilada keçirilən Dünya Seriyasının mərhələsində 1/4 final oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ratomir Deliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv Monqolustan millisi ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 12:15-də start götürəcək. Bu matçın qalibi yarımfinalda ABŞ - “Ulan-Bator Amazons” (Monqolustan) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, “Neftçi” ötən gün B qrupunda Polşa (22:14) və Çin (19:17) yığmalarına qalib gəlib.

