16 May 2026
“Neftçi”nin qadın basketbolçuları Dünya Seriyasında ilk matçını uduzdu - YENİLƏNİB

16 May 2026 12:02
210
"Neftçi"nin qadın basketbolçuları Dünya Seriyasında ilk matçını uduzdu - YENİLƏNİB

Çinin Şanxay şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının mərhələsində “Neftçi”nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası mübarizəyə start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi ilk oyununu Tailanda qarşı keçirib.

Görüş Tailand komandasının 19:14 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Ratomir Deliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu gün növbəti matçda Niderlandın “Amsterdam” komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 13:30-da başlayacaq.

10:35

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası bu gün Çinin Şanxay şəhərində keçiriləcək Dünya Seriyasının mərhələsində mübarizəyə start verəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ratomir Deliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv iki oyun keçirəcək.

“Ağ-qaralar” ilk görüşdə Tailand yığması ilə üz-üzə gələcək.

Komanda ikinci matçda isə Niderlandın “Amsterdam” klubu ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Dünya Seriyasının Şanxay mərhələsinə mayın 17-də yekun vurulacaq.

