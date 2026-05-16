“Sabah” Basketbol Klubu baş məşqçi Rimas Kurtinaytislə yollarını ayırdı

16 May 2026 18:11
“Sabah” Basketbol Klubu baş məşqçi Rimas Kurtinaytis ilə əməkdaşlığın qarşılıqlı razılıq əsasında başa çatdığını elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, klub litvalı baş məşqçinin rəhbərliyi altında son mövsümdə çempion olmuşdu.

“Rimas Kurtinaytis klubumuzda çalışdığı müddətdə peşəkarlığı, təcrübəsi və liderlik keyfiyyətləri ilə komandamızın inkişafına və uğurlarına mühüm töhfə verib. Onun rəhbərliyi altında komandamız ardıcıl üç dəfə ölkə çempionu olub. Azərbaycan basketbolunu beynəlxalq arenada uğurla təmsil edib.

Rimas Kurtinaytis uzun illər ərzində Azərbaycan basketbolunun inkişafında da mühüm rol oynayıb. Klubumuz onun ölkə basketboluna verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirir.

Tərəflər qarşıdakı dövrdə məşqçinin kişilərdən ibarət basketbol üzrə Litva milli komandasındakı fəaliyyətinə daha çox diqqət ayırmaq istəyini nəzərə alaraq, əməkdaşlığın başa çatdırılması barədə qarşılıqlı razılığa gəliblər.

“Sabah” Basketbol Klubu Rimas Kurtinaytisə klubumuza verdiyi töhfəyə, peşəkar fəaliyyətinə və əməyi üçün təşəkkür edir, gələcək karyerasında uğurlar arzulayırıq”, - klubun yaydığı məlumatda deyilir.

